https://ria.ru/20231017/pozharnye-1903473202.html

На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть

На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть - РИА Новости, 17.10.2023

На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть

Пожарную часть в селе Свободное Брюховецкого района Краснодарского края построят к концу 2024 года, строительство части направлено на безопасность более двух... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T22:33

2023-10-17T22:33

2023-10-17T22:33

краснодарский край

жилье

свободный

брюховецкий район

краснодарский край

сергей власов

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Пожарную часть в селе Свободное Брюховецкого района Краснодарского края построят к концу 2024 года, строительство части направлено на безопасность более двух тысяч жителей населенного пункта, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с активом муниципалитета. Жительница села Свободное, Елена Кравцова, рассказала, что в поселении проживает более двух тысяч человек и ему необходима собственная пожарная часть, поскольку ближайшая находится далеко, уточняют власти. "Наличие пожарной части – это вопрос безопасности жителей. Никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться только на свои силы. При возгорании первым делом необходимо вызвать пожарных, которые должны успеть быстро приехать на место. Поэтому в селе необходима своя пожарная часть", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.При этом вице-губернатор Сергей Власов доложил, что для усиления противопожарной защиты предусмотрено строительство части в селе Свободное к концу 2024 года. На боевое дежурство она заступит в начале 2025 года. Кроме того, в хуторе Привольном планируют построить еще одну часть на две пожарные машины к 2030 году, отмечает пресс-служба. В настоящее время противопожарная служба края включает 39 пожарных частей общей численностью порядка 900 человек. Под их прикрытием находится 325 населенных пунктов.

https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html

свободный

брюховецкий район

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, свободный, брюховецкий район, краснодарский край, сергей власов, вениамин кондратьев