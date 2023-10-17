https://ria.ru/20231017/pozharnye-1903473202.html
На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть
На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть - РИА Новости, 17.10.2023
На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть
Пожарную часть в селе Свободное Брюховецкого района Краснодарского края построят к концу 2024 года, строительство части направлено на безопасность более двух... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:33
2023-10-17T22:33
2023-10-17T22:33
краснодарский край
жилье
свободный
брюховецкий район
краснодарский край
сергей власов
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Пожарную часть в селе Свободное Брюховецкого района Краснодарского края построят к концу 2024 года, строительство части направлено на безопасность более двух тысяч жителей населенного пункта, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с активом муниципалитета. Жительница села Свободное, Елена Кравцова, рассказала, что в поселении проживает более двух тысяч человек и ему необходима собственная пожарная часть, поскольку ближайшая находится далеко, уточняют власти. "Наличие пожарной части – это вопрос безопасности жителей. Никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться только на свои силы. При возгорании первым делом необходимо вызвать пожарных, которые должны успеть быстро приехать на место. Поэтому в селе необходима своя пожарная часть", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.При этом вице-губернатор Сергей Власов доложил, что для усиления противопожарной защиты предусмотрено строительство части в селе Свободное к концу 2024 года. На боевое дежурство она заступит в начале 2025 года. Кроме того, в хуторе Привольном планируют построить еще одну часть на две пожарные машины к 2030 году, отмечает пресс-служба. В настоящее время противопожарная служба края включает 39 пожарных частей общей численностью порядка 900 человек. Под их прикрытием находится 325 населенных пунктов.
https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, свободный, брюховецкий район, краснодарский край, сергей власов, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Жилье, Свободный, Брюховецкий район, Краснодарский край, Сергей Власов, Вениамин Кондратьев
На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть
На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть в 2024 году
КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Пожарную часть в селе Свободное Брюховецкого района Краснодарского края построят к концу 2024 года, строительство части направлено на безопасность более двух тысяч жителей населенного пункта, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с активом муниципалитета.
Жительница села Свободное, Елена Кравцова, рассказала, что в поселении проживает более двух тысяч человек и ему необходима собственная пожарная часть, поскольку ближайшая находится далеко, уточняют власти.
«
"Наличие пожарной части – это вопрос безопасности жителей. Никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться только на свои силы. При возгорании первым делом необходимо вызвать пожарных, которые должны успеть быстро приехать на место. Поэтому в селе необходима своя пожарная часть", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
При этом вице-губернатор Сергей Власов
доложил, что для усиления противопожарной защиты предусмотрено строительство части в селе Свободное к концу 2024 года. На боевое дежурство она заступит в начале 2025 года. Кроме того, в хуторе Привольном
планируют построить еще одну часть на две пожарные машины к 2030 году, отмечает пресс-служба.
В настоящее время противопожарная служба края включает 39 пожарных частей общей численностью порядка 900 человек. Под их прикрытием находится 325 населенных пунктов.
На Кубани реализуют более 500 крупных инвестпроектов на 2,8 трлн рублей