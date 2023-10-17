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На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть - РИА Новости, 17.10.2023
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Краснодарский край
 
22:33 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/pozharnye-1903473202.html
На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть
На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть - РИА Новости, 17.10.2023
На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть
Пожарную часть в селе Свободное Брюховецкого района Краснодарского края построят к концу 2024 года, строительство части направлено на безопасность более двух... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:33
2023-10-17T22:33
краснодарский край
жилье
свободный
брюховецкий район
краснодарский край
сергей власов
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Пожарную часть в селе Свободное Брюховецкого района Краснодарского края построят к концу 2024 года, строительство части направлено на безопасность более двух тысяч жителей населенного пункта, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с активом муниципалитета. Жительница села Свободное, Елена Кравцова, рассказала, что в поселении проживает более двух тысяч человек и ему необходима собственная пожарная часть, поскольку ближайшая находится далеко, уточняют власти. &quot;Наличие пожарной части – это вопрос безопасности жителей. Никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться только на свои силы. При возгорании первым делом необходимо вызвать пожарных, которые должны успеть быстро приехать на место. Поэтому в селе необходима своя пожарная часть&quot;, – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.При этом вице-губернатор Сергей Власов доложил, что для усиления противопожарной защиты предусмотрено строительство части в селе Свободное к концу 2024 года. На боевое дежурство она заступит в начале 2025 года. Кроме того, в хуторе Привольном планируют построить еще одну часть на две пожарные машины к 2030 году, отмечает пресс-служба. В настоящее время противопожарная служба края включает 39 пожарных частей общей численностью порядка 900 человек. Под их прикрытием находится 325 населенных пунктов.
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жилье, свободный, брюховецкий район, краснодарский край, сергей власов, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Жилье, Свободный, Брюховецкий район, Краснодарский край, Сергей Власов, Вениамин Кондратьев
На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть

На Кубани в селе с двумя тысячами жителей построят пожарную часть в 2024 году

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Пожарную часть в селе Свободное Брюховецкого района Краснодарского края построят к концу 2024 года, строительство части направлено на безопасность более двух тысяч жителей населенного пункта, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с активом муниципалитета.
Жительница села Свободное, Елена Кравцова, рассказала, что в поселении проживает более двух тысяч человек и ему необходима собственная пожарная часть, поскольку ближайшая находится далеко, уточняют власти.
«

"Наличие пожарной части – это вопрос безопасности жителей. Никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться только на свои силы. При возгорании первым делом необходимо вызвать пожарных, которые должны успеть быстро приехать на место. Поэтому в селе необходима своя пожарная часть", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.

При этом вице-губернатор Сергей Власов доложил, что для усиления противопожарной защиты предусмотрено строительство части в селе Свободное к концу 2024 года. На боевое дежурство она заступит в начале 2025 года. Кроме того, в хуторе Привольном планируют построить еще одну часть на две пожарные машины к 2030 году, отмечает пресс-служба.
В настоящее время противопожарная служба края включает 39 пожарных частей общей численностью порядка 900 человек. Под их прикрытием находится 325 населенных пунктов.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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Краснодарский крайЖильеСвободныйБрюховецкий районКраснодарский крайСергей ВласовВениамин Кондратьев
 
 
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