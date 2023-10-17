https://ria.ru/20231017/pozhar-1903334644.html

В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан

В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан - РИА Новости, 17.10.2023

В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан

Ресторан "Раки и гады" загорелся в центре Ростова-на-Дону, угроза распространения огня отсутствует, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:43

2023-10-17T14:43

2023-10-17T15:19

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Ресторан "Раки и гады" загорелся в центре Ростова-на-Дону, угроза распространения огня отсутствует, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 13.58 мск поступило сообщение о пожаре на Шаумяна, 57. Ресторан "Раки и гады", - сказал он. По оперативным данным, горит кровля на площади 100 квадратных метров. Угроза распространения огня отсутствует. Пожар тушат 43 человека и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896278513.html

ростов-на-дону

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область