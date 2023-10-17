https://ria.ru/20231017/pozhar-1903334644.html
В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан
В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан - РИА Новости, 17.10.2023
В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан
Ресторан "Раки и гады" загорелся в центре Ростова-на-Дону, угроза распространения огня отсутствует, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:43
2023-10-17T14:43
2023-10-17T15:19
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Ресторан "Раки и гады" загорелся в центре Ростова-на-Дону, угроза распространения огня отсутствует, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 13.58 мск поступило сообщение о пожаре на Шаумяна, 57. Ресторан "Раки и гады", - сказал он. По оперативным данным, горит кровля на площади 100 квадратных метров. Угроза распространения огня отсутствует. Пожар тушат 43 человека и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896278513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан
В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан "Раки и гады"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Ресторан "Раки и гады" загорелся в центре Ростова-на-Дону, угроза распространения огня отсутствует, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"В 13.58 мск поступило сообщение о пожаре на Шаумяна, 57. Ресторан "Раки и гады", - сказал он.
По оперативным данным, горит кровля на площади 100 квадратных метров. Угроза распространения огня отсутствует.
Пожар тушат 43 человека и 13 единиц техники.
В парке в центре Уфы загорелась крыша ресторана