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В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан - РИА Новости, 17.10.2023
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14:43 17.10.2023 (обновлено: 15:19 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/pozhar-1903334644.html
В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан
В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан - РИА Новости, 17.10.2023
В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан
Ресторан "Раки и гады" загорелся в центре Ростова-на-Дону, угроза распространения огня отсутствует, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:43
2023-10-17T15:19
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Ресторан "Раки и гады" загорелся в центре Ростова-на-Дону, угроза распространения огня отсутствует, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 13.58 мск поступило сообщение о пожаре на Шаумяна, 57. Ресторан "Раки и гады", - сказал он. По оперативным данным, горит кровля на площади 100 квадратных метров. Угроза распространения огня отсутствует. Пожар тушат 43 человека и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896278513.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан

В центре Ростова-на-Дону загорелся ресторан "Раки и гады"

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramПожарные на месте возгорания ресторана "Раки и гады" в центре Ростова-на-Дону. 17 октября 2023
Пожарные на месте возгорания ресторана Раки и гады в центре Ростова-на-Дону. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Пожарные на месте возгорания ресторана "Раки и гады" в центре Ростова-на-Дону. 17 октября 2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Ресторан "Раки и гады" загорелся в центре Ростова-на-Дону, угроза распространения огня отсутствует, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"В 13.58 мск поступило сообщение о пожаре на Шаумяна, 57. Ресторан "Раки и гады", - сказал он.
По оперативным данным, горит кровля на площади 100 квадратных метров. Угроза распространения огня отсутствует.
Пожар тушат 43 человека и 13 единиц техники.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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