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Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали
Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали - РИА Новости, 17.10.2023
Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали
Пожар на востоке Москвы, где горел склад, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T06:46
2023-10-17T06:46
2023-10-17T06:47
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где горел склад, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин. Позднее в пресс-службе столичного главка заявили, что пожар локализован на площади 750 "квадратов", пострадавших нет. "В 6.23 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали
На востоке Москвы полностью потушили пожар на складе