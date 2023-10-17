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Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали - РИА Новости, 17.10.2023
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06:46 17.10.2023 (обновлено: 06:47 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/pozhar-1903227416.html
Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали
Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали - РИА Новости, 17.10.2023
Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали
Пожар на востоке Москвы, где горел склад, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T06:46
2023-10-17T06:47
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где горел склад, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин. Позднее в пресс-службе столичного главка заявили, что пожар локализован на площади 750 "квадратов", пострадавших нет. "В 6.23 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали

На востоке Москвы полностью потушили пожар на складе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где горел склад, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин. Позднее в пресс-службе столичного главка заявили, что пожар локализован на площади 750 "квадратов", пострадавших нет.
"В 6.23 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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