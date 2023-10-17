https://ria.ru/20231017/pozhar-1903227416.html

Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали

Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали - РИА Новости, 17.10.2023

Пожар в складе на востоке Москвы полностью ликвидировали

Пожар на востоке Москвы, где горел склад, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T06:46

2023-10-17T06:46

2023-10-17T06:47

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где горел склад, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин. Позднее в пресс-службе столичного главка заявили, что пожар локализован на площади 750 "квадратов", пострадавших нет. "В 6.23 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия