https://ria.ru/20231017/pozhar-1903225409.html

Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах"

Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах" - РИА Новости, 17.10.2023

Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах"

Пожар на востоке Москвы, где горит склад, локализован на площади 750 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T05:58

2023-10-17T05:58

2023-10-17T10:55

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903264716_18:0:2546:1422_1920x0_80_0_0_9fb4a0711fa202da9ac0e5a604ea6269.png

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где горит склад, локализован на площади 750 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин, ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 5.35 пожар локализован на площади 750 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231014/mchs-1902735315.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия