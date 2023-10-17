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Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах" - РИА Новости, 17.10.2023
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05:58 17.10.2023 (обновлено: 10:55 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/pozhar-1903225409.html
Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах"
Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах" - РИА Новости, 17.10.2023
Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах"
Пожар на востоке Москвы, где горит склад, локализован на площади 750 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:58
2023-10-17T10:55
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где горит склад, локализован на площади 750 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин, ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 5.35 пожар локализован на площади 750 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах"

Пожар на складе на востоке Москвы локализовали на 750 квадратных метрах

© Фото : Главное управление МЧС России по г. МосквеПожар на складе в Москве. 17 октября 2023
Пожар на складе в Москве. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по г. Москве
Пожар на складе в Москве. 17 октября 2023
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где горит склад, локализован на площади 750 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин, ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"В 5.35 пожар локализован на площади 750 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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