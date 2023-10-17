https://ria.ru/20231017/pozhar-1903225409.html
Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах"
Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах" - РИА Новости, 17.10.2023
Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах"
Пожар на востоке Москвы, где горит склад, локализован на площади 750 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:58
2023-10-17T05:58
2023-10-17T10:55
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903264716_18:0:2546:1422_1920x0_80_0_0_9fb4a0711fa202da9ac0e5a604ea6269.png
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где горит склад, локализован на площади 750 "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин, ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 5.35 пожар локализован на площади 750 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231014/mchs-1902735315.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903264716_563:0:2459:1422_1920x0_80_0_0_82a8309c1b49fe08a08ff7d8a40fa5a4.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Пожар на московском складе локализовали на 750 "квадратах"
Пожар на складе на востоке Москвы локализовали на 750 квадратных метрах