https://ria.ru/20231017/pozhar-1903224968.html

На востоке Москвы загорелся склад

На востоке Москвы загорелся склад - РИА Новости, 17.10.2023

На востоке Москвы загорелся склад

Склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T05:46

2023-10-17T05:46

2023-10-17T05:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 4.01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Амурская улица, дом 15/1, строение 13. По прибытии было установлено, что горит одноэтажное кирпичное здание на площади 750 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет. В ликвидации задействовано порядка 100 человек и 30 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231014/mchs-1902735315.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия