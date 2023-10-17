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На востоке Москвы загорелся склад - РИА Новости, 17.10.2023
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05:46 17.10.2023 (обновлено: 05:53 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/pozhar-1903224968.html
На востоке Москвы загорелся склад
На востоке Москвы загорелся склад - РИА Новости, 17.10.2023
На востоке Москвы загорелся склад
Склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:46
2023-10-17T05:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 4.01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Амурская улица, дом 15/1, строение 13. По прибытии было установлено, что горит одноэтажное кирпичное здание на площади 750 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет. В ликвидации задействовано порядка 100 человек и 30 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия
На востоке Москвы загорелся склад

На востоке Москвы загорелся склад на площади 750 квадратных метров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Склад горит на востоке Москвы на площади 750 квадратных метров, его тушат 100 человек и 30 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 4.01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Амурская улица, дом 15/1, строение 13. По прибытии было установлено, что горит одноэтажное кирпичное здание на площади 750 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет. В ликвидации задействовано порядка 100 человек и 30 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссияПроисшествия
 
 
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