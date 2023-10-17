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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 17.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении отразили за сутки четыре атаки противника, уничтожили до 110 украинских военнослужащих, семь танков, поразили... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:17
2023-10-17T14:17
2023-10-17T14:25
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили за сутки четыре атаки противника, уничтожили до 110 украинских военнослужащих, семь танков, поразили американскую гаубицу Paladin и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад украинских войск в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области."Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М109 Paladin производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 110 бойцов и семь танков