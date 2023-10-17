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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки поразила до 150 военнослужащих ВСУ и уничтожили семь единиц техники противника, сообщили во... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:16

2023-10-17T14:16

2023-10-17T14:21

специальная военная операция на украине

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угледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки поразила до 150 военнослужащих ВСУ и уничтожили семь единиц техники противника, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" вместе с армейской авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сообщили в ведомстве.

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины