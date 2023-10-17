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В Ереване умер замглавы представительства МВД России в Армении
В Ереване умер замглавы представительства МВД России в Армении - РИА Новости, 18.10.2023
В Ереване умер замглавы представительства МВД России в Армении
В Армении на своем рабочем месте умер заместитель руководителя представительства МВД России Вячеслав Пономарев, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T19:13
2023-10-17T19:13
2023-10-18T01:54
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Армении на своем рабочем месте умер заместитель руководителя представительства МВД России Вячеслав Пономарев, передает Sputnik Армения."Сигнал поступил на дежурную линию скорой помощи в 9:40. Прибывшие медики констатировали смерть", — говорится в сообщении.Мужчине было 37 лет. Для выяснения причины смерти назначили судмедэкспертизу.В следственном отделе района Арабкир завели уголовное дело по признакам убийства. Как уточняется, такой порядок действий установлен законом Республики Армении.
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в мире, ереван, россия, армения
В мире, Ереван, Россия, Армения
В Ереване умер замглавы представительства МВД России в Армении
Замглавы представительства МВД России в Ереване умер на рабочем месте