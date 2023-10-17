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Сибиряк поджег супругу, упрекая ее в злоупотреблении алкоголем - РИА Новости, 17.10.2023
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09:40 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/pokushenie-1903245668.html
Сибиряк поджег супругу, упрекая ее в злоупотреблении алкоголем
Сибиряк поджег супругу, упрекая ее в злоупотреблении алкоголем - РИА Новости, 17.10.2023
Сибиряк поджег супругу, упрекая ее в злоупотреблении алкоголем
Житель Красноярского края подозревается в покушении на убийство супруги путем ее поджога, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:40
2023-10-17T09:40
происшествия
красноярский край
нижнеингашский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Житель Красноярского края подозревается в покушении на убийство супруги путем ее поджога, сообщает региональный главк СК. По информации главка, в ночь на 15 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение Нижнеингашской районной больницы 32-летней женщины, поступившей с обширными термическими ожогами тела. "По данному факту… возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нижнеингашского района. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что мужчина начал упрекать женщину в злоупотреблении алкоголем. Во время ссоры он взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, плеснул на женщину и зажег спичку. Одежда женщины загорелась. Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии с ожогами 70% тела. Мужчина задержан и заключен под стражу.
https://ria.ru/20230929/proisshestvie-1899496675.html
https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html
красноярский край
нижнеингашский район
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происшествия, красноярский край, нижнеингашский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Нижнеингашский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Сибиряк поджег супругу, упрекая ее в злоупотреблении алкоголем

Житель Красноярского края поджег супругу, она находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Житель Красноярского края подозревается в покушении на убийство супруги путем ее поджога, сообщает региональный главк СК.
По информации главка, в ночь на 15 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение Нижнеингашской районной больницы 32-летней женщины, поступившей с обширными термическими ожогами тела.
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Житель Нижегородской области облил сестру бензином и поджег
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"По данному факту… возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нижнеингашского района. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью", - говорится в сообщении.
Следователи полагают, что мужчина начал упрекать женщину в злоупотреблении алкоголем. Во время ссоры он взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, плеснул на женщину и зажег спичку. Одежда женщины загорелась. Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии с ожогами 70% тела.
Мужчина задержан и заключен под стражу.
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ПроисшествияКрасноярский крайНижнеингашский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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