https://ria.ru/20231017/pokushenie-1903245668.html

Сибиряк поджег супругу, упрекая ее в злоупотреблении алкоголем

Сибиряк поджег супругу, упрекая ее в злоупотреблении алкоголем - РИА Новости, 17.10.2023

Сибиряк поджег супругу, упрекая ее в злоупотреблении алкоголем

Житель Красноярского края подозревается в покушении на убийство супруги путем ее поджога, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T09:40

2023-10-17T09:40

2023-10-17T09:40

происшествия

красноярский край

нижнеингашский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Житель Красноярского края подозревается в покушении на убийство супруги путем ее поджога, сообщает региональный главк СК. По информации главка, в ночь на 15 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение Нижнеингашской районной больницы 32-летней женщины, поступившей с обширными термическими ожогами тела. "По данному факту… возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нижнеингашского района. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что мужчина начал упрекать женщину в злоупотреблении алкоголем. Во время ссоры он взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, плеснул на женщину и зажег спичку. Одежда женщины загорелась. Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии с ожогами 70% тела. Мужчина задержан и заключен под стражу.

https://ria.ru/20230929/proisshestvie-1899496675.html

https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html

красноярский край

нижнеингашский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, нижнеингашский район, следственный комитет россии (ск рф)