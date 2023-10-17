https://ria.ru/20231017/poiskoviki-1903482193.html

Поисковики обнаружили останки еще 48 красноармейцев в Подмосковье

Поисковики обнаружили останки еще 48 красноармейцев в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2023

Поисковики обнаружили останки еще 48 красноармейцев в Подмосковье

Поисковые отряды экспедиции "Вахта Памяти – 2023" обнаружили останки еще 48 красноармейцев в Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T23:51

2023-10-17T23:51

2023-10-17T23:51

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Поисковые отряды экспедиции "Вахта Памяти – 2023" обнаружили останки еще 48 красноармейцев в Московской области, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона. Прах героев, которые защищали Отечество в 1941 году, с соблюдением воинских почестей перезахоронили на территории мемориала в деревне Мокрое в Можайске. Почтить память погибших бойцов на траурном митинге пришли местные жители, воспитанники общественных патриотических и молодежных организаций. Кроме того, были и представители: министерства информационных и социальных коммуникаций региона; администрации муниципалитета, Совета ветеранов, поисковых объединений региона. "Сегодня в Подмосковье функционирует 12 поисковых объединений — это более трех тысяч человек. С начала 2023 года найдены и увековечены 92 защитника Отечества и 102 мирных жителя Московской области, погибшие от рук немецко-фашистских захватчиков, проведено восемь захоронений", - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе. В пресс-службе уточнили, что в новом сезоне поисковики планируют провести больше 380 экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны, 154 из которых находятся в Московской области.

московская область (подмосковье)

можайск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), можайск