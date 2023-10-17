https://ria.ru/20231017/pogoda-1903231148.html

В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла

В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла - РИА Новости, 17.10.2023

В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла

Облачная погода и до плюс 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:04

2023-10-17T08:04

2023-10-17T08:04

москва

погода

общество

михаил леус

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, выходящего на Среднюю Волгу. "Погода ожидается преимущественно облачная, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. В Москве максимальная температура плюс 4-6 градусов, по Подмосковью от плюс 2 до плюс 7 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, но показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231014/pogoda-1902719535.html

https://ria.ru/20231008/sneg-1901367754.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, погода, общество, михаил леус