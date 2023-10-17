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В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла - РИА Новости, 17.10.2023
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08:04 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/pogoda-1903231148.html
В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла
В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла - РИА Новости, 17.10.2023
В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла
Облачная погода и до плюс 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:04
2023-10-17T08:04
москва
погода
общество
михаил леус
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, выходящего на Среднюю Волгу. "Погода ожидается преимущественно облачная, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. В Москве максимальная температура плюс 4-6 градусов, по Подмосковью от плюс 2 до плюс 7 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, но показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231014/pogoda-1902719535.html
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москва, погода, общество, михаил леус
Москва, Погода, Общество, Михаил Леус
В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла

В Москве во вторник ожидается облачная погда и до шести градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБизнес-центр "Оружейный" в Москве
Бизнес-центр Оружейный в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бизнес-центр "Оружейный" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, выходящего на Среднюю Волгу.
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"Погода ожидается преимущественно облачная, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. В Москве максимальная температура плюс 4-6 градусов, по Подмосковью от плюс 2 до плюс 7 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, но показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.
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