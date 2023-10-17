https://ria.ru/20231017/pogoda-1903231148.html
В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла
В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла - РИА Новости, 17.10.2023
В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла
Облачная погода и до плюс 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:04
2023-10-17T08:04
2023-10-17T08:04
москва
погода
общество
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156295/15/1562951595_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_a8b742b271549cf557163606dbd9606d.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, выходящего на Среднюю Волгу. "Погода ожидается преимущественно облачная, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. В Москве максимальная температура плюс 4-6 градусов, по Подмосковью от плюс 2 до плюс 7 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, но показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231014/pogoda-1902719535.html
https://ria.ru/20231008/sneg-1901367754.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156295/15/1562951595_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_753b8bbb255203922fc8d046e565af15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, общество, михаил леус
Москва, Погода, Общество, Михаил Леус
В Москве во вторник ожидается до шести градусов тепла
В Москве во вторник ожидается облачная погда и до шести градусов тепла
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Облачная погода и до плюс 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, выходящего на Среднюю Волгу.
Москвичам рассказали о погоде в субботу
"Погода ожидается преимущественно облачная, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. В Москве максимальная температура плюс 4-6 градусов, по Подмосковью от плюс 2 до плюс 7 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, но показания барометров останутся ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.
В Московском регионе в воскресенье пошел снег