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Минздрав Палестины назвал число погибших граждан с начала эскалации - РИА Новости, 17.10.2023
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17:48 17.10.2023 (обновлено: 18:06 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/pogibshie-1903418125.html
Минздрав Палестины назвал число погибших граждан с начала эскалации
Минздрав Палестины назвал число погибших граждан с начала эскалации - РИА Новости, 17.10.2023
Минздрав Палестины назвал число погибших граждан с начала эскалации
Около трех тысяч человек погибли при израильских ударах по сектору Газа с начала нынешней эскалации, пострадали более 12,5 тысячи, сообщает министерство... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:48
2023-10-17T18:06
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Около трех тысяч человек погибли при израильских ударах по сектору Газа с начала нынешней эскалации, пострадали более 12,5 тысячи, сообщает министерство здравоохранения Палестины."В результате агрессии... в секторе Газа погибли около трех тысяч человек, более 12,5 тысячи получили ранения", - говорится в сообщении.Также отмечается, что 61 человек погиб и более 1250 пострадали из-за действий израильских военных на Западном берегу реки Иордан.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/plennye-1903198196.html
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, владимир путин, хамас, оон, россия
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия
Минздрав Палестины назвал число погибших граждан с начала эскалации

Минздрав: около трех тысяч человек погибли в Газе с начала эскалации

© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Около трех тысяч человек погибли при израильских ударах по сектору Газа с начала нынешней эскалации, пострадали более 12,5 тысячи, сообщает министерство здравоохранения Палестины.
«
"В результате агрессии... в секторе Газа погибли около трех тысяч человек, более 12,5 тысячи получили ранения", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что 61 человек погиб и более 1250 пострадали из-за действий израильских военных на Западном берегу реки Иордан.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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Минздрав: в Израиле число пострадавших превысило 4,1 тысячи
16 октября, 18:41
 
В миреПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВладимир ПутинХАМАСООНРоссия
 
 
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