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На шесть тысяч человек сократилось количество безработных в Подмосковье
На шесть тысяч человек сократилось количество безработных в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2023
На шесть тысяч человек сократилось количество безработных в Подмосковье
В Московской области снизилось количество безработных на шесть тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T16:25
2023-10-17T16:25
2023-10-18T10:57
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МОСКВА, 17 окт РИА Новости. В Московской области снизилось количество безработных на шесть тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье отмечается положительная тенденция в снижении количества безработных. Так, с начала года их количество снизилось на шесть тысяч. Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 0,3% - это 11 тысяч жителей, находящихся в поиске работы", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время на портале "Работа России" соискателям доступны свыше 75 тысяч предложений о работе, а некоторым категориям - бесплатное обучение на новую профессию. Программой переобучения могут воспользоваться предпенсионеры, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие мамы с детьми дошкольного возраста, безработные, работники под риском увольнения, участники СВО и прочие. Ознакомиться со списком вакансий и программами переобучения можно на сайте "Работа в России".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 окт РИА Новости. В Московской области снизилось количество безработных на шесть тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье отмечается положительная тенденция в снижении количества безработных. Так, с начала года их количество снизилось на шесть тысяч. Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 0,3% - это 11 тысяч жителей, находящихся в поиске работы", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева
.
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В пресс-службе уточнили, что в настоящее время на портале "Работа России" соискателям доступны свыше 75 тысяч предложений о работе, а некоторым категориям - бесплатное обучение на новую профессию.
Программой переобучения могут воспользоваться предпенсионеры, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие мамы с детьми дошкольного возраста, безработные, работники под риском увольнения, участники СВО и прочие.
Ознакомиться со списком вакансий и программами переобучения можно на сайте "Работа в России".