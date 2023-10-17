https://ria.ru/20231017/podmoskove-1903538950.html

На шесть тысяч человек сократилось количество безработных в Подмосковье

На шесть тысяч человек сократилось количество безработных в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2023

На шесть тысяч человек сократилось количество безработных в Подмосковье

В Московской области снизилось количество безработных на шесть тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-17T16:25

2023-10-17T16:25

2023-10-18T10:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 окт РИА Новости. В Московской области снизилось количество безработных на шесть тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье отмечается положительная тенденция в снижении количества безработных. Так, с начала года их количество снизилось на шесть тысяч. Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 0,3% - это 11 тысяч жителей, находящихся в поиске работы", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время на портале "Работа России" соискателям доступны свыше 75 тысяч предложений о работе, а некоторым категориям - бесплатное обучение на новую профессию. Программой переобучения могут воспользоваться предпенсионеры, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие мамы с детьми дошкольного возраста, безработные, работники под риском увольнения, участники СВО и прочие. Ознакомиться со списком вакансий и программами переобучения можно на сайте "Работа в России".

https://ria.ru/20231017/rabota-1903444227.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)