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Минимальная зарплата в Подмосковье увеличится в 2024 году - РИА Новости, 17.10.2023
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Новости Подмосковья
 
15:50 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/podmoskove-1903358853.html
Минимальная зарплата в Подмосковье увеличится в 2024 году
Минимальная зарплата в Подмосковье увеличится в 2024 году - РИА Новости, 17.10.2023
Минимальная зарплата в Подмосковье увеличится в 2024 году
В Московской области достигнуто соглашение об уровне минимальной зарплаты на 2024 год – она составит 21 тысячу рублей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:50
2023-10-17T15:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
зарплаты
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Московской области достигнуто соглашение об уровне минимальной зарплаты на 2024 год – она составит 21 тысячу рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Достигнуто соглашение о минимальной заработной плате в Подмосковье на 2024 год, которое предусматривает ее размер в 21 000 рублей. Напомню, что минимальная зарплата сейчас - 19 000 рублей", – сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. В пресс-службе уточнили, что данное соглашение достигнуто между правительством Подмосковья, союзом "Московское областное объединение организаций профсоюзов" и объединениями работодателей региона. Кроме федеральных учреждений, установленная минимальная заработная плата обязательна для всех организаций региона. Это означает, что работник, получивший меньше этой суммы, имеет право пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию.
https://ria.ru/20231017/bolnichnyy-1903304182.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, зарплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Зарплаты

Минимальная зарплата в Подмосковье увеличится в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Московской области достигнуто соглашение об уровне минимальной зарплаты на 2024 год – она составит 21 тысячу рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Достигнуто соглашение о минимальной заработной плате в Подмосковье на 2024 год, которое предусматривает ее размер в 21 000 рублей. Напомню, что минимальная зарплата сейчас - 19 000 рублей", – сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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В пресс-службе уточнили, что данное соглашение достигнуто между правительством Подмосковья, союзом "Московское областное объединение организаций профсоюзов" и объединениями работодателей региона.
Кроме федеральных учреждений, установленная минимальная заработная плата обязательна для всех организаций региона. Это означает, что работник, получивший меньше этой суммы, имеет право пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваЗарплаты
 
 
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