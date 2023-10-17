https://ria.ru/20231017/podmoskove-1903358853.html

Минимальная зарплата в Подмосковье увеличится в 2024 году

Минимальная зарплата в Подмосковье увеличится в 2024 году - РИА Новости, 17.10.2023

Минимальная зарплата в Подмосковье увеличится в 2024 году

В Московской области достигнуто соглашение об уровне минимальной зарплаты на 2024 год – она составит 21 тысячу рублей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:50

2023-10-17T15:50

2023-10-17T15:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

зарплаты

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Московской области достигнуто соглашение об уровне минимальной зарплаты на 2024 год – она составит 21 тысячу рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Достигнуто соглашение о минимальной заработной плате в Подмосковье на 2024 год, которое предусматривает ее размер в 21 000 рублей. Напомню, что минимальная зарплата сейчас - 19 000 рублей", – сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. В пресс-службе уточнили, что данное соглашение достигнуто между правительством Подмосковья, союзом "Московское областное объединение организаций профсоюзов" и объединениями работодателей региона. Кроме федеральных учреждений, установленная минимальная заработная плата обязательна для всех организаций региона. Это означает, что работник, получивший меньше этой суммы, имеет право пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию.

https://ria.ru/20231017/bolnichnyy-1903304182.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, зарплаты