https://ria.ru/20231017/podmoskove-1903319834.html
Более двух тысяч дефектов на дорогах Подмосковья устранили за неделю
Более двух тысяч дефектов на дорогах Подмосковья устранили за неделю - РИА Новости, 17.10.2023
Более двух тысяч дефектов на дорогах Подмосковья устранили за неделю
Дорожные службы устранили более 2 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:59
2023-10-17T13:59
2023-10-17T13:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
истра
егорьевск
автомобильные дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80f9657a7880452de89932d0d0406e51.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дорожные службы устранили более 2 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "За прошедшую неделю дорожные службы Подмосковья устранили более 2 тысяч дефектов на проезжей части. Больше всего работ провели: на региональных объектах в Егорьевске, Домодедово, Истре, Коломне и Мытищах; на муниципальных дорогах в Щелково, Наро-Фоминске и Коломне", - отметили в сообщении официального Telegram-канала пресс-службы. Там дополнили, что ремонт ям в Подмосковье идет круглый год, он управляется при помощи автоматизированной системы контроля и планирования.
https://ria.ru/20231016/dorogi-1903147937.html
московская область (подмосковье)
истра
егорьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91102094e86f8b89efce62e840fcea36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жкх, истра, егорьевск, автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Истра, Егорьевск, Автомобильные дороги