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Более двух тысяч дефектов на дорогах Подмосковья устранили за неделю - РИА Новости, 17.10.2023
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Новости Подмосковья
 
13:59 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/podmoskove-1903319834.html
Более двух тысяч дефектов на дорогах Подмосковья устранили за неделю
Более двух тысяч дефектов на дорогах Подмосковья устранили за неделю - РИА Новости, 17.10.2023
Более двух тысяч дефектов на дорогах Подмосковья устранили за неделю
Дорожные службы устранили более 2 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:59
2023-10-17T13:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
истра
егорьевск
автомобильные дороги
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дорожные службы устранили более 2 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "За прошедшую неделю дорожные службы Подмосковья устранили более 2 тысяч дефектов на проезжей части. Больше всего работ провели: на региональных объектах в Егорьевске, Домодедово, Истре, Коломне и Мытищах; на муниципальных дорогах в Щелково, Наро-Фоминске и Коломне", - отметили в сообщении официального Telegram-канала пресс-службы. Там дополнили, что ремонт ям в Подмосковье идет круглый год, он управляется при помощи автоматизированной системы контроля и планирования.
https://ria.ru/20231016/dorogi-1903147937.html
московская область (подмосковье)
истра
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московская область (подмосковье), жкх, истра, егорьевск, автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Истра, Егорьевск, Автомобильные дороги

Более двух тысяч дефектов на дорогах Подмосковья устранили за неделю

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРемонт асфальта
Ремонт асфальта - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ремонт асфальта
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дорожные службы устранили более 2 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"За прошедшую неделю дорожные службы Подмосковья устранили более 2 тысяч дефектов на проезжей части. Больше всего работ провели: на региональных объектах в Егорьевске, Домодедово, Истре, Коломне и Мытищах; на муниципальных дорогах в Щелково, Наро-Фоминске и Коломне", - отметили в сообщении официального Telegram-канала пресс-службы.
Рабочие во время ремонта дорог - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Ремонт дорог к медучреждения провели в 22 округах Подмосковья за сезон
16 октября, 19:19
Там дополнили, что ремонт ям в Подмосковье идет круглый год, он управляется при помощи автоматизированной системы контроля и планирования.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХИстраЕгорьевскАвтомобильные дороги
 
 
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