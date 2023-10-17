https://ria.ru/20231017/podmoskove-1903319834.html

Более двух тысяч дефектов на дорогах Подмосковья устранили за неделю

Более двух тысяч дефектов на дорогах Подмосковья устранили за неделю - РИА Новости, 17.10.2023

Более двух тысяч дефектов на дорогах Подмосковья устранили за неделю

Дорожные службы устранили более 2 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:59

2023-10-17T13:59

2023-10-17T13:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

истра

егорьевск

автомобильные дороги

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дорожные службы устранили более 2 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "За прошедшую неделю дорожные службы Подмосковья устранили более 2 тысяч дефектов на проезжей части. Больше всего работ провели: на региональных объектах в Егорьевске, Домодедово, Истре, Коломне и Мытищах; на муниципальных дорогах в Щелково, Наро-Фоминске и Коломне", - отметили в сообщении официального Telegram-канала пресс-службы. Там дополнили, что ремонт ям в Подмосковье идет круглый год, он управляется при помощи автоматизированной системы контроля и планирования.

https://ria.ru/20231016/dorogi-1903147937.html

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егорьевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх, истра, егорьевск, автомобильные дороги