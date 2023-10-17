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Поддержка США Израилю говорит о его слабости, заявил палестинский политик - РИА Новости, 17.10.2023
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19:55 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903449163.html
Поддержка США Израилю говорит о его слабости, заявил палестинский политик
Поддержка США Израилю говорит о его слабости, заявил палестинский политик - РИА Новости, 17.10.2023
Поддержка США Израилю говорит о его слабости, заявил палестинский политик
Широкая политическая поддержка США Израилю и прибытие на Ближний Восток американских авианосцев свидетельствует о слабости израильского государства, считает... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:55
2023-10-17T19:55
в мире
израиль
россия
сша
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 17 окт - РИА Новости. Широкая политическая поддержка США Израилю и прибытие на Ближний Восток американских авианосцев свидетельствует о слабости израильского государства, считает заместитель председателя Палестинского национального совета и член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Али Фейсал. "Позиция США является свидетельством слабости и хрупкости Израиля и отражает осознание Вашингтоном того, что Тель-Авив больше не может защитить себя перед лицом растущих сил сопротивления, ведущих национально-освободительную борьбу за свою землю от оккупации", - сказал палестинский политик РИА Новости. Али Фейсал прокомментировал голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции, касающейся прекращения конфликта между палестинцами и израильтянами. По его словам, российский проект "свидетельствует об искренности позиции России в поддержку человечества и призыве положить конец бомбардировкам и нападениям на палестинский народ". "Это решение было категорически отвергнуто США и их агентами из европейских стран, поскольку они поддерживают и поощряют Израиль совершать эти массовые убийства, чтобы сохранить свои интересы на Ближнем Востоке и безопасность Израиля", - сказал Али Фейсал. Ранее в понедельник СБ ООН не принял проект российской гуманитарной резолюции, призывавший к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также "все акты терроризма". Документ призывал также к безопасному освобождению всех заложников. В тексте содержался призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/voennosluzhaschie-1903437943.html
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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Поддержка США Израилю говорит о его слабости, заявил палестинский политик

Палестинский политик Фейсал: поддержка США Израилю говорит о его слабости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Израиля
Флаги США и Израиля - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Израиля . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 17 окт - РИА Новости. Широкая политическая поддержка США Израилю и прибытие на Ближний Восток американских авианосцев свидетельствует о слабости израильского государства, считает заместитель председателя Палестинского национального совета и член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Али Фейсал.
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"Позиция США является свидетельством слабости и хрупкости Израиля и отражает осознание Вашингтоном того, что Тель-Авив больше не может защитить себя перед лицом растущих сил сопротивления, ведущих национально-освободительную борьбу за свою землю от оккупации", - сказал палестинский политик РИА Новости.
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Али Фейсал прокомментировал голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции, касающейся прекращения конфликта между палестинцами и израильтянами. По его словам, российский проект "свидетельствует об искренности позиции России в поддержку человечества и призыве положить конец бомбардировкам и нападениям на палестинский народ". "Это решение было категорически отвергнуто США и их агентами из европейских стран, поскольку они поддерживают и поощряют Израиль совершать эти массовые убийства, чтобы сохранить свои интересы на Ближнем Востоке и безопасность Израиля", - сказал Али Фейсал.
Ранее в понедельник СБ ООН не принял проект российской гуманитарной резолюции, призывавший к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также "все акты терроризма". Документ призывал также к безопасному освобождению всех заложников. В тексте содержался призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Эксперт считает, что США оказались в ловушке своих амбиций
Вчера, 18:19
 
В миреИзраильРоссияСШАВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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