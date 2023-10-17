https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903324523.html

Более 12 тысяч детей участников СВО в Татарстане получают поддержку

Более 12 тысяч детей участников СВО в Татарстане получают поддержку - РИА Новости, 17.10.2023

Более 12 тысяч детей участников СВО в Татарстане получают поддержку

На сегодня 12763 ребенка участников специальной военной операции (СВО) охвачены мерами социальной поддержки, рассказала заместитель премьер-министра Республики... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:14

2023-10-17T14:14

2023-10-17T18:03

республика татарстан

казань

россия

досааф

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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. На сегодня 12763 ребенка участников специальной военной операции (СВО) охвачены мерами социальной поддержки, рассказала заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Заявление прозвучало в прямом эфире республиканского патриотического телемарафона "Все СВОи". "В республике установлена единовременная выплата 20 тысяч рублей на участника специальной военной операции", - сообщила заместитель премьер-министра. Также, как сообщила Фазлеева, все дети участников СВО имеют приоритетное право на зачисление в учебные учреждения. Семьям, в которых родился ребенок, выдают наборы для новорожденных. Самим участникам СВО, по словам заместителя премьер-министра, помогают получить образование, устроиться на работу, получить психологическую поддержку и медицинские услуги в госпиталях республики – в Казани и Набережных Челнах. Кроме того, в Татарстане существует и госпиталь Минобороны РФ. О суммах единовременных выплат военнослужащим рассказал в эфире начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков. Он сообщил, что единовременная выплата от Министерства обороны РФ при подписании контракта оставляет 195 тысяч рублей. "Сейчас действует дополнительная выплата от ДОСААФ Республики Татарстан. Гражданин, который заключает контракт на наиболее востребованные должности и имеет боевой опыт, получит дополнительную единовременную выплату в 105 тысяч рублей", – сообщил Токмаков. В рамках телемарафона в районах Республики Татарстан сегодня также проходят патриотические акции, концерты и пикеты в поддержку службы по контракту. Некоторые муниципалитеты вводят свои доплаты защитникам отечества. Так, из Черемшанского района сообщили о том, что для контрактников ввели дополнительную выплату в 300 тысяч рублей. Патриотический марафон в поддержку службы по контракту "Все СВОи" проходит 17 октября в Татарстане и транслируется каналом ТНВ. Главной площадкой телемарафона стал стадион "АК Барс Арена" в Казани. Состоятся прямые включения пройдут из Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска. Свои истории расскажут семьи мобилизованных, герои России, бойцы батальона "Тимер", а специалисты ответят на все вопросы. К марафону подключатся и другие телеканалы республики, радиостанции, также трансляция пройдет в соцсетях. На площадке мероприятия выступят депутаты, знаменитые артисты, представители соцзащиты, благотворительных организаций, здравоохранения, Фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20231017/marafon-1903211639.html

https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900945100.html

казань

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, россия, досааф