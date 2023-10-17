https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903235730.html
"Наигранно": в США сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Наигранно": в США сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 17.10.2023
"Наигранно": в США сделали неожиданное заявление о Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на демонстрируемую уверенность, понимает, что постепенно лишается поддержки и внимания со стороны США и Европы,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:56
2023-10-17T08:56
2023-10-17T08:56
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на демонстрируемую уверенность, понимает, что постепенно лишается поддержки и внимания со стороны США и Европы, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Зеленский, хоть и демонстрирует наигранную уверенность, не скрывает, что в Европе и США интерес и поддержка прокси-войны Вашингтона постепенно тает", – поделился он свои мнением.Макгрегор также отметил, что президент осознает наличие серьезных проблем в НАТО, так как альянс не способен вести наступательные действия в военных конфликтах."Он (Зеленский. – Прим. ред.) знает, что НАТО в беде", – заключил полковник.Как сообщали ранее американские СМИ, украинские власти глубоко озабочены тем, что конфликт с Россией приковывает все меньше внимания Запада. Недавно Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
https://ria.ru/20231016/pomosch-1903033684.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, нато, пентагон
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, НАТО, Пентагон
"Наигранно": в США сделали неожиданное заявление о Зеленском
Полковник Макгрегор: Зеленский понимает, что лишается поддержки США и Европы