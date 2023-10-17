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"Он понимает". СМИ сообщили о "подарке" Запада Путину - РИА Новости, 17.10.2023
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14:36 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/podarok-1903331959.html
"Он понимает". СМИ сообщили о "подарке" Запада Путину
"Он понимает". СМИ сообщили о "подарке" Запада Путину - РИА Новости, 17.10.2023
"Он понимает". СМИ сообщили о "подарке" Запада Путину
Отвлечение внимания Запада с Украины на Израиль из-за вооруженного конфликта с ХАМАС сыграет на руку российскому руководству, сообщает австралийское издание... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:36
2023-10-17T14:36
политика
в мире
израиль
украина
ближний восток
хамас
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Отвлечение внимания Запада с Украины на Израиль из-за вооруженного конфликта с ХАМАС сыграет на руку российскому руководству, сообщает австралийское издание ABC.&quot;Российский президент ведет долгую игру, и он будет рад тому, что получит с течением времени&quot;, — говорится в материале.Как указал журналист, главным проигравшим в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке стала Украина, поскольку союзники Киева отдадут предпочтение Израилю. Военная поддержка ВСУ и так сокращается из-за недовольства американских политиков, поэтому российскому руководство достаточно лишь ждать, поскольку Украина вскоре ослабнет, считает обозреватель.&quot;Получая финансирование от НАТО, Украина просто сохраняет безвыходную ситуацию на поле боя. Зная точку зрения сторонников Трампа на Украину, которую они неоднократно высказывали, Путин понимает: даже если просто сидеть и ничего не делать, его государство все равно может расшириться&quot;, — резюмировал автор материала.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231017/vsu-1903244831.html
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политика, в мире, израиль, украина, ближний восток, хамас, вооруженные силы украины, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин
Политика, В мире, Израиль, Украина, Ближний Восток, ХАМАС, Вооруженные силы Украины, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин
"Он понимает". СМИ сообщили о "подарке" Запада Путину

ABC: отвлечение внимания Запада с Украины на Израиль сыграет на руку Путину

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Отвлечение внимания Запада с Украины на Израиль из-за вооруженного конфликта с ХАМАС сыграет на руку российскому руководству, сообщает австралийское издание ABC.
«

"Российский президент ведет долгую игру, и он будет рад тому, что получит с течением времени", — говорится в материале.

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Как указал журналист, главным проигравшим в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке стала Украина, поскольку союзники Киева отдадут предпочтение Израилю. Военная поддержка ВСУ и так сокращается из-за недовольства американских политиков, поэтому российскому руководство достаточно лишь ждать, поскольку Украина вскоре ослабнет, считает обозреватель.
«

"Получая финансирование от НАТО, Украина просто сохраняет безвыходную ситуацию на поле боя. Зная точку зрения сторонников Трампа на Украину, которую они неоднократно высказывали, Путин понимает: даже если просто сидеть и ничего не делать, его государство все равно может расшириться", — резюмировал автор материала.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаВ миреИзраильУкраинаБлижний ВостокХАМАСВооруженные силы УкраиныНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир Путин
 
 
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