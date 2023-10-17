https://ria.ru/20231017/podarok-1903331959.html

"Он понимает". СМИ сообщили о "подарке" Запада Путину

"Он понимает". СМИ сообщили о "подарке" Запада Путину - РИА Новости, 17.10.2023

"Он понимает". СМИ сообщили о "подарке" Запада Путину

Отвлечение внимания Запада с Украины на Израиль из-за вооруженного конфликта с ХАМАС сыграет на руку российскому руководству, сообщает австралийское издание... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:36

2023-10-17T14:36

2023-10-17T14:36

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Отвлечение внимания Запада с Украины на Израиль из-за вооруженного конфликта с ХАМАС сыграет на руку российскому руководству, сообщает австралийское издание ABC."Российский президент ведет долгую игру, и он будет рад тому, что получит с течением времени", — говорится в материале.Как указал журналист, главным проигравшим в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке стала Украина, поскольку союзники Киева отдадут предпочтение Израилю. Военная поддержка ВСУ и так сокращается из-за недовольства американских политиков, поэтому российскому руководство достаточно лишь ждать, поскольку Украина вскоре ослабнет, считает обозреватель."Получая финансирование от НАТО, Украина просто сохраняет безвыходную ситуацию на поле боя. Зная точку зрения сторонников Трампа на Украину, которую они неоднократно высказывали, Путин понимает: даже если просто сидеть и ничего не делать, его государство все равно может расшириться", — резюмировал автор материала.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, в мире, израиль, украина, ближний восток, хамас, вооруженные силы украины, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин