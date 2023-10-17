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Пищеблоки в трех детских лагерях отремонтируют в Ярославской области - РИА Новости, 17.10.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:59 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/pischebloki-1903459730.html
Пищеблоки в трех детских лагерях отремонтируют в Ярославской области
Пищеблоки в трех детских лагерях отремонтируют в Ярославской области - РИА Новости, 17.10.2023
Пищеблоки в трех детских лагерях отремонтируют в Ярославской области
Ярославская область получит в 2025-2026 годах субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт пищеблоков в трех детских лагерях, сообщило правительство... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:59
2023-10-17T20:59
ярославская область
ярославская область
россия
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Ярославская область получит в 2025-2026 годах субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт пищеблоков в трех детских лагерях, сообщило правительство региона. Сообщается, что регион получит субсидии по итогам отбора, проведенного Министерством просвещения РФ. В 2025 году под контролем правительства области будет капитально отремонтирован пищеблок детского оздоровительного лагеря имени М. Горького в Ярославском районе, а в 2026 году - пищеблоки в детских оздоровительных центрах "Иволга" Ярославского района и "Борок" Ростовского района. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что в регионе постепенно будут приводить в порядок инфраструктуру всех летних лагерей. "Заручаемся для этого федеральной поддержкой. Подаем заявки на все возможные гранты, участвуем в различных конкурсах на всероссийском уровне. В этом году уже выиграли отбор на возведение модульных зданий в двух лагерях, расположенных в Ярославском и Тутаевском районах. Теперь на федеральные средства сможем обновить столовые и кухни еще в трех наших детских оздоровительных организациях", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, правительство региона ежегодно выделяет деньги из областного бюджета на проведение ремонта, благоустройство, обеспечение безопасности в лагерях. В этом и следующем году на эти цели предусмотрено по 13 миллионов рублей.
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ярославская область, россия, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев
Пищеблоки в трех детских лагерях отремонтируют в Ярославской области

Пищеблоки в трех детских лагерях отремонтируют в Ярославской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Ярославская область получит в 2025-2026 годах субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт пищеблоков в трех детских лагерях, сообщило правительство региона.
Сообщается, что регион получит субсидии по итогам отбора, проведенного Министерством просвещения РФ. В 2025 году под контролем правительства области будет капитально отремонтирован пищеблок детского оздоровительного лагеря имени М. Горького в Ярославском районе, а в 2026 году - пищеблоки в детских оздоровительных центрах "Иволга" Ярославского района и "Борок" Ростовского района.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что в регионе постепенно будут приводить в порядок инфраструктуру всех летних лагерей.
"Заручаемся для этого федеральной поддержкой. Подаем заявки на все возможные гранты, участвуем в различных конкурсах на всероссийском уровне. В этом году уже выиграли отбор на возведение модульных зданий в двух лагерях, расположенных в Ярославском и Тутаевском районах. Теперь на федеральные средства сможем обновить столовые и кухни еще в трех наших детских оздоровительных организациях", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, правительство региона ежегодно выделяет деньги из областного бюджета на проведение ремонта, благоустройство, обеспечение безопасности в лагерях. В этом и следующем году на эти цели предусмотрено по 13 миллионов рублей.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Ярославской области опережающими темпами отремонтируют 130 км дорог
9 октября, 21:17
 
Ярославская областьЯрославская областьРоссияМихаил Евраев
 
 
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