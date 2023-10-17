https://ria.ru/20231017/pischebloki-1903459730.html

Пищеблоки в трех детских лагерях отремонтируют в Ярославской области

Пищеблоки в трех детских лагерях отремонтируют в Ярославской области - РИА Новости, 17.10.2023

Пищеблоки в трех детских лагерях отремонтируют в Ярославской области

Ярославская область получит в 2025-2026 годах субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт пищеблоков в трех детских лагерях, сообщило правительство... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T20:59

2023-10-17T20:59

2023-10-17T20:59

ярославская область

ярославская область

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михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Ярославская область получит в 2025-2026 годах субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт пищеблоков в трех детских лагерях, сообщило правительство региона. Сообщается, что регион получит субсидии по итогам отбора, проведенного Министерством просвещения РФ. В 2025 году под контролем правительства области будет капитально отремонтирован пищеблок детского оздоровительного лагеря имени М. Горького в Ярославском районе, а в 2026 году - пищеблоки в детских оздоровительных центрах "Иволга" Ярославского района и "Борок" Ростовского района. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что в регионе постепенно будут приводить в порядок инфраструктуру всех летних лагерей. "Заручаемся для этого федеральной поддержкой. Подаем заявки на все возможные гранты, участвуем в различных конкурсах на всероссийском уровне. В этом году уже выиграли отбор на возведение модульных зданий в двух лагерях, расположенных в Ярославском и Тутаевском районах. Теперь на федеральные средства сможем обновить столовые и кухни еще в трех наших детских оздоровительных организациях", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, правительство региона ежегодно выделяет деньги из областного бюджета на проведение ремонта, благоустройство, обеспечение безопасности в лагерях. В этом и следующем году на эти цели предусмотрено по 13 миллионов рублей.

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ярославская область, россия, михаил евраев