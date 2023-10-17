https://ria.ru/20231017/peskov-1903254140.html

Песков заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта

Песков заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 17.10.2023

Песков заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта

Угроза расширения палестино-израильского конфликта сохраняется, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:06

2023-10-17T10:06

2023-10-17T13:16

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

россия

израиль

дмитрий песков

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Угроза расширения палестино-израильского конфликта сохраняется, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По-прежнему, по-прежнему сохраняется угроза расширения конфликта. Это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона. Это может быть чревато еще большей гуманитарной катастрофой", - сказал Песков."Поэтому, конечно, сейчас главное - остановить "горячую" войну, а потом уже, действительно, концептуально с новыми усилиями подойти к процессу урегулирования. Нужно независимое палестинское государство, нужны гарантии безопасности Израилю, израильтянам, они должны жить в мире и чувствовать себя в безопасности", - добавил он.Президент России Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту, такие инициативы должны быть проработаны, сообщил Дмитрий Песков."Нет, нет. Чтобы выступать с мирной инициативой ее нужно проработать со всеми, нужно проговорить, нужно понять позиции сторон, нужно понять все тенденции", - сказал Песков журналистам на вопрос, выступал ли президент России с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту.По его словам, определенное мнение у российского президента уже наверняка сложилось по итогам телефонных разговоров."Инициатива ради инициативы - с ними не выступают, выступают для того, чтобы как-то помочь урегулировать. Сейчас перед тем, как помогать урегулированию, нужно помочь выйти из состояния горячей войны. В данном случае усилия любых стран будут только приветствоваться, и Россия, как говорил президент, готова свою толику внести в этот процесс", - добавил пресс-секретарь главы государства.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/izrail-1903250949.html

https://ria.ru/20231011/izrail-1901959577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, израиль, дмитрий песков