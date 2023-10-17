Пушилин призвал соцфонд ДНР ускорить работу по перерасчету пенсий
Пушилин призвал соцфонд ДНР активней работать с гражданами по перерасчету пенсий
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник оформляет документы в Управлении пенсионного фонда ДНР
Сотрудник оформляет документы в Управлении пенсионного фонда ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал социальный фонд ДНР сократить время ответа гражданам и публично разъяснить, куда и с какими документами нужно обращаться для перерасчета пенсий. Об этом он написал в своем Telegram-канале после оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона.
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"От граждан поступают обращения, что социальный фонд задерживает ответы на вопросы о перерасчете пенсий. У многих обратившихся есть непонимание итогов пересмотра пенсии. Людям требуются разъяснения о размере пенсионных выплат по российским нормативам. В связи с этим прошу социальный фонд по ДНР сократить время ответа гражданам и публично разъяснить, куда и с какими документами нужно обращаться для повторного перерасчета", - написал Пушилин.
Глава республики также отметил в своем сообщении, что растет количество жалоб на неудовлетворительное состояние автобусов и несоблюдение графиков движения. Он посоветовал министерству транспорта продолжить рейды для контроля состояния общественного транспорта и соблюдения перевозчиками графиков движения. "При этом в СМИ и соцсетях следует освещать не только сам факт проверки, но и ее результаты", - добавил он.