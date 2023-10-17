https://ria.ru/20231017/pensii-1903349639.html

Пушилин призвал соцфонд ДНР ускорить работу по перерасчету пенсий

Пушилин призвал соцфонд ДНР ускорить работу по перерасчету пенсий - РИА Новости, 17.10.2023

Пушилин призвал соцфонд ДНР ускорить работу по перерасчету пенсий

Глава ДНР Денис Пушилин призвал социальный фонд ДНР сократить время ответа гражданам и публично разъяснить, куда и с какими документами нужно обращаться для... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:30

2023-10-17T15:30

2023-10-17T15:30

донецкая народная республика

денис пушилин

общество

пенсии

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал социальный фонд ДНР сократить время ответа гражданам и публично разъяснить, куда и с какими документами нужно обращаться для перерасчета пенсий. Об этом он написал в своем Telegram-канале после оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона."От граждан поступают обращения, что социальный фонд задерживает ответы на вопросы о перерасчете пенсий. У многих обратившихся есть непонимание итогов пересмотра пенсии. Людям требуются разъяснения о размере пенсионных выплат по российским нормативам. В связи с этим прошу социальный фонд по ДНР сократить время ответа гражданам и публично разъяснить, куда и с какими документами нужно обращаться для повторного перерасчета", - написал Пушилин. Глава республики также отметил в своем сообщении, что растет количество жалоб на неудовлетворительное состояние автобусов и несоблюдение графиков движения. Он посоветовал министерству транспорта продолжить рейды для контроля состояния общественного транспорта и соблюдения перевозчиками графиков движения. "При этом в СМИ и соцсетях следует освещать не только сам факт проверки, но и ее результаты", - добавил он.

https://ria.ru/20231016/pensii-1903178416.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, денис пушилин, общество, пенсии