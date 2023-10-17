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Пушилин призвал соцфонд ДНР ускорить работу по перерасчету пенсий - РИА Новости, 17.10.2023
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15:30 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/pensii-1903349639.html
Пушилин призвал соцфонд ДНР ускорить работу по перерасчету пенсий
Пушилин призвал соцфонд ДНР ускорить работу по перерасчету пенсий - РИА Новости, 17.10.2023
Пушилин призвал соцфонд ДНР ускорить работу по перерасчету пенсий
Глава ДНР Денис Пушилин призвал социальный фонд ДНР сократить время ответа гражданам и публично разъяснить, куда и с какими документами нужно обращаться для... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:30
2023-10-17T15:30
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
пенсии
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал социальный фонд ДНР сократить время ответа гражданам и публично разъяснить, куда и с какими документами нужно обращаться для перерасчета пенсий. Об этом он написал в своем Telegram-канале после оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона."От граждан поступают обращения, что социальный фонд задерживает ответы на вопросы о перерасчете пенсий. У многих обратившихся есть непонимание итогов пересмотра пенсии. Людям требуются разъяснения о размере пенсионных выплат по российским нормативам. В связи с этим прошу социальный фонд по ДНР сократить время ответа гражданам и публично разъяснить, куда и с какими документами нужно обращаться для повторного перерасчета", - написал Пушилин. Глава республики также отметил в своем сообщении, что растет количество жалоб на неудовлетворительное состояние автобусов и несоблюдение графиков движения. Он посоветовал министерству транспорта продолжить рейды для контроля состояния общественного транспорта и соблюдения перевозчиками графиков движения. "При этом в СМИ и соцсетях следует освещать не только сам факт проверки, но и ее результаты", - добавил он.
https://ria.ru/20231016/pensii-1903178416.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, общество, пенсии
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество, Пенсии
Пушилин призвал соцфонд ДНР ускорить работу по перерасчету пенсий

Пушилин призвал соцфонд ДНР активней работать с гражданами по перерасчету пенсий

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник оформляет документы в Управлении пенсионного фонда ДНР
Сотрудник оформляет документы в Управлении пенсионного фонда ДНР - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник оформляет документы в Управлении пенсионного фонда ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал социальный фонд ДНР сократить время ответа гражданам и публично разъяснить, куда и с какими документами нужно обращаться для перерасчета пенсий. Об этом он написал в своем Telegram-канале после оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона.
«
"От граждан поступают обращения, что социальный фонд задерживает ответы на вопросы о перерасчете пенсий. У многих обратившихся есть непонимание итогов пересмотра пенсии. Людям требуются разъяснения о размере пенсионных выплат по российским нормативам. В связи с этим прошу социальный фонд по ДНР сократить время ответа гражданам и публично разъяснить, куда и с какими документами нужно обращаться для повторного перерасчета", - написал Пушилин.
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Глава республики также отметил в своем сообщении, что растет количество жалоб на неудовлетворительное состояние автобусов и несоблюдение графиков движения. Он посоветовал министерству транспорта продолжить рейды для контроля состояния общественного транспорта и соблюдения перевозчиками графиков движения. "При этом в СМИ и соцсетях следует освещать не только сам факт проверки, но и ее результаты", - добавил он.
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбществоПенсии
 
 
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