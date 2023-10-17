https://ria.ru/20231017/partnerstvo-1903436739.html

Путин назвал партнерство между Россией и Пакистаном дружественным

Путин назвал партнерство между Россией и Пакистаном дружественным - РИА Новости, 17.10.2023

Путин назвал партнерство между Россией и Пакистаном дружественным

Партнерство между Россией и Пакистаном носит дружественный характер, заявил президент Владимир Путин на переговорах с исполняющим обязанности премьер-министра... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:43

2023-10-17T18:43

2023-10-17T19:44

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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Партнерство между Россией и Пакистаном носит дружественный характер, заявил президент Владимир Путин на переговорах с исполняющим обязанности премьер-министра Исламской республики Анвааром-уль-Хак Какаром."В фокусе совместного внимания — обеспечение региональной безопасности, стабильности", — добавил он.Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин отметил, что Россия — традиционный поставщик продовольствия и зерна в Пакистан. Он указал, что товарооборот за прошлый год вырос и достиг "в целом приемлемых величин", а в этом году в республику поставили уже миллион тонн зерновых.При этом российский лидер подчеркнул, что Москва готова выполнять свои обязательства."Должен отметить, что у нас есть все основания, предпосылки. У нас в прошлом году был рекордно высокий урожай — 158 миллионов тонн зерновых, в этом году тоже будет хороший урожай — уже сейчас ясно, что это будет 137-138 миллионов тонн. Примерно в этом объеме. То есть экспортный потенциал будет солидный, как в прошлом году — под 50-60 миллионов тонн", — добавил Путин.В свою очередь, Какар отметил, что считает очень конструктивным сотрудничество с Москвой."Мы должны принимать инициативу и координировать наши действия, действовать сообща в усилиях по противодействию терроризму", — отметил политик.Он добавил, что Исламабад ценит потенциал и вклад Москвы в энергетической, культурной, оборонной сферах в регионе, а интересы Пакистана и России совпадают, в первую очередь, в области борьбы с терроризмом.Путин находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20231017/putin-1903381207.html

https://ria.ru/20231017/politika-1903394274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пакистан, россия, владимир путин, политика, в мире