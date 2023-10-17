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Путин назвал партнерство между Россией и Пакистаном дружественным - РИА Новости, 17.10.2023
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18:43 17.10.2023 (обновлено: 19:44 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/partnerstvo-1903436739.html
Путин назвал партнерство между Россией и Пакистаном дружественным
Путин назвал партнерство между Россией и Пакистаном дружественным - РИА Новости, 17.10.2023
Путин назвал партнерство между Россией и Пакистаном дружественным
Партнерство между Россией и Пакистаном носит дружественный характер, заявил президент Владимир Путин на переговорах с исполняющим обязанности премьер-министра... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:43
2023-10-17T19:44
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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Партнерство между Россией и Пакистаном носит дружественный характер, заявил президент Владимир Путин на переговорах с исполняющим обязанности премьер-министра Исламской республики Анвааром-уль-Хак Какаром.&quot;В фокусе совместного внимания — обеспечение региональной безопасности, стабильности&quot;, — добавил он.Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин отметил, что Россия — традиционный поставщик продовольствия и зерна в Пакистан. Он указал, что товарооборот за прошлый год вырос и достиг "в целом приемлемых величин", а в этом году в республику поставили уже миллион тонн зерновых.При этом российский лидер подчеркнул, что Москва готова выполнять свои обязательства."Должен отметить, что у нас есть все основания, предпосылки. У нас в прошлом году был рекордно высокий урожай — 158 миллионов тонн зерновых, в этом году тоже будет хороший урожай — уже сейчас ясно, что это будет 137-138 миллионов тонн. Примерно в этом объеме. То есть экспортный потенциал будет солидный, как в прошлом году — под 50-60 миллионов тонн", — добавил Путин.В свою очередь, Какар отметил, что считает очень конструктивным сотрудничество с Москвой."Мы должны принимать инициативу и координировать наши действия, действовать сообща в усилиях по противодействию терроризму", — отметил политик.Он добавил, что Исламабад ценит потенциал и вклад Москвы в энергетической, культурной, оборонной сферах в регионе, а интересы Пакистана и России совпадают, в первую очередь, в области борьбы с терроризмом.Путин находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс, один путь".
https://ria.ru/20231017/putin-1903381207.html
https://ria.ru/20231017/politika-1903394274.html
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пакистан, россия, владимир путин, политика, в мире
Пакистан, Россия, Владимир Путин, Политика, В мире
Путин назвал партнерство между Россией и Пакистаном дружественным

Путин заявил о дружественном характере партнерства между Россией и Пакистаном

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Партнерство между Россией и Пакистаном носит дружественный характер, заявил президент Владимир Путин на переговорах с исполняющим обязанности премьер-министра Исламской республики Анвааром-уль-Хак Какаром.
«

"В фокусе совместного внимания — обеспечение региональной безопасности, стабильности", — добавил он.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин отметил, что Россия — традиционный поставщик продовольствия и зерна в Пакистан. Он указал, что товарооборот за прошлый год вырос и достиг "в целом приемлемых величин", а в этом году в республику поставили уже миллион тонн зерновых.
При этом российский лидер подчеркнул, что Москва готова выполнять свои обязательства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине. 17 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Путин провел переговоры с президентом Монголии
Вчера, 16:33
"Должен отметить, что у нас есть все основания, предпосылки. У нас в прошлом году был рекордно высокий урожай — 158 миллионов тонн зерновых, в этом году тоже будет хороший урожай — уже сейчас ясно, что это будет 137-138 миллионов тонн. Примерно в этом объеме. То есть экспортный потенциал будет солидный, как в прошлом году — под 50-60 миллионов тонн", — добавил Путин.
В свою очередь, Какар отметил, что считает очень конструктивным сотрудничество с Москвой.
«
"Мы должны принимать инициативу и координировать наши действия, действовать сообща в усилиях по противодействию терроризму", — отметил политик.
Он добавил, что Исламабад ценит потенциал и вклад Москвы в энергетической, культурной, оборонной сферах в регионе, а интересы Пакистана и России совпадают, в первую очередь, в области борьбы с терроризмом.
Путин находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс, один путь".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций — участников III международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Вчера, 17:31
 
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