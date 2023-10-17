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В Пакистане призвали Россию действовать сообща в борьбе с терроризмом
В Пакистане призвали Россию действовать сообща в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 17.10.2023
В Пакистане призвали Россию действовать сообща в борьбе с терроризмом
Исламабад и Москва должны действовать сообща в борьбе с терроризмом, это область, в которой интересы двух стран совпадают, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:30
2023-10-17T19:30
2023-10-17T19:30
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Исламабад и Москва должны действовать сообща в борьбе с терроризмом, это область, в которой интересы двух стран совпадают, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар. "Мы должны принимать инициативу и координировать наши действия, действовать сообща в усилиях по противодействию терроризму. Я верю, что у нас очень конструктивное сотрудничество с Российской Федерацией, с российским ведомствами", - сказал Анваар-уль-Хак Какар на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что Исламабад ценит потенциал и вклад Москвы в энергетической, культурной, оборонной сферах в регионе, а интересы Пакистана и России совпадают, в первую очередь, в области борьбы с терроризмом.
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пакистан, россия, исламабад, владимир путин
Пакистан, Россия, Исламабад, Владимир Путин
В Пакистане призвали Россию действовать сообща в борьбе с терроризмом
И.о. премьера Пакистана: Москва и Исламабад должны бороться с терроризмом сообща