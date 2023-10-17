https://ria.ru/20231017/pakistan-1903446055.html

В Пакистане призвали Россию действовать сообща в борьбе с терроризмом

В Пакистане призвали Россию действовать сообща в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 17.10.2023

В Пакистане призвали Россию действовать сообща в борьбе с терроризмом

Исламабад и Москва должны действовать сообща в борьбе с терроризмом, это область, в которой интересы двух стран совпадают, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:30

2023-10-17T19:30

2023-10-17T19:30

пакистан

россия

исламабад

владимир путин

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Исламабад и Москва должны действовать сообща в борьбе с терроризмом, это область, в которой интересы двух стран совпадают, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар. "Мы должны принимать инициативу и координировать наши действия, действовать сообща в усилиях по противодействию терроризму. Я верю, что у нас очень конструктивное сотрудничество с Российской Федерацией, с российским ведомствами", - сказал Анваар-уль-Хак Какар на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что Исламабад ценит потенциал и вклад Москвы в энергетической, культурной, оборонной сферах в регионе, а интересы Пакистана и России совпадают, в первую очередь, в области борьбы с терроризмом.

https://ria.ru/20231017/partnerstvo-1903436739.html

пакистан

россия

исламабад

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пакистан, россия, исламабад, владимир путин