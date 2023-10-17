https://ria.ru/20231017/otoplenie-1903238027.html
В Москве заменили системы отопления в более тысячи домов
В Москве заменили системы отопления в более тысячи домов - РИА Новости, 17.10.2023
В Москве заменили системы отопления в более тысячи домов
Специалисты комплекса городского хозяйства заменили внутридомовые системы центрального отопления в более 1 тысячи многоквартирных домов, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:12
2023-10-17T09:12
2023-10-17T09:12
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петр бирюков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили внутридомовые системы центрального отопления в более 1 тысячи многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в этом году проведены работы по замене систем центрального отопления. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили внутридомовые системы центрального отопления в более 1 тысячи многоквартирных домов. Все мероприятия стартовали сразу после завершения отопительного сезона и были выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что при капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования. "Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период. После завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
https://ria.ru/20231005/liniya-1900618433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Отопительный сезон 2023-2024 в России
В Москве заменили системы отопления в более тысячи домов
В Москве заменили системы отопления в более тысячи многоквартирных домов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили внутридомовые системы центрального отопления в более 1 тысячи многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в этом году проведены работы по замене систем центрального отопления. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили внутридомовые системы центрального отопления в более 1 тысячи многоквартирных домов. Все мероприятия стартовали сразу после завершения отопительного сезона и были выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что при капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования.
"Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период. После завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
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