https://ria.ru/20231017/otnosheniya-1903293495.html

Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации

Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации - РИА Новости, 17.10.2023

Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации

Отношения России и Венгрии многое претерпели из-за спецоперации на Украине и санкций, заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:33

2023-10-17T12:33

2023-10-17T12:33

специальная военная операция на украине

венгрия

россия

украина

виктор орбан

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903287164_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_21931e8e8d4dc87768345c94ea1af61d.jpg

ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Отношения России и Венгрии многое претерпели из-за спецоперации на Украине и санкций, заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Из-за специальной военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, очень многое претерпели. Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили", - сказал Орбан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html

венгрия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, россия, украина, виктор орбан, владимир путин