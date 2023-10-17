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Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации - РИА Новости, 17.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/otnosheniya-1903293495.html
Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации
Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации - РИА Новости, 17.10.2023
Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации
Отношения России и Венгрии многое претерпели из-за спецоперации на Украине и санкций, заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:33
2023-10-17T12:33
специальная военная операция на украине
венгрия
россия
украина
виктор орбан
владимир путин
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Отношения России и Венгрии многое претерпели из-за спецоперации на Украине и санкций, заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Из-за специальной военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, очень многое претерпели. Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили", - сказал Орбан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html
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венгрия, россия, украина, виктор орбан, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации

Орбан: отношения России и Венгрии многое претерпели из-за СВО и санкций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Отношения России и Венгрии многое претерпели из-за спецоперации на Украине и санкций, заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Из-за специальной военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, очень многое претерпели. Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили", - сказал Орбан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России
Вчера, 12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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