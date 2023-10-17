https://ria.ru/20231017/otnosheniya-1903293495.html
Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации
Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации - РИА Новости, 17.10.2023
Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации
Отношения России и Венгрии многое претерпели из-за спецоперации на Украине и санкций, заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:33
2023-10-17T12:33
2023-10-17T12:33
специальная военная операция на украине
венгрия
россия
украина
виктор орбан
владимир путин
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Отношения России и Венгрии многое претерпели из-за спецоперации на Украине и санкций, заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Из-за специальной военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, очень многое претерпели. Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили", - сказал Орбан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html
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венгрия, россия, украина, виктор орбан, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан заявил, что отношения с Россией многое претерпели из-за спецоперации
Орбан: отношения России и Венгрии многое претерпели из-за СВО и санкций