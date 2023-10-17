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Межгосударственные отношения России и Таиланда

Межгосударственные отношения России и Таиланда - РИА Новости, 17.10.2023

Межгосударственные отношения России и Таиланда

Дипломатические отношения России с Таиландом (Сиамом) были установлены в ходе визита Короля Чулалонгкорна (Рамы V) в Санкт-Петербург 3 июля 1897 года. В 1917... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T00:50

2023-10-17T00:50

2023-10-17T00:51

россия

таиланд

справки

бангкок

прают чан-оча

владимир путин

сергей лавров

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Дипломатические отношения России с Таиландом (Сиамом) были установлены в ходе визита Короля Чулалонгкорна (Рамы V) в Санкт-Петербург 3 июля 1897 года. В 1917 году дипотношения были прерваны, в 1941 году — нормализованы. В декабре 1991 года правительство Таиланда признало Россию в качестве суверенного государства — продолжателя СССР.Политический диалог России и Королевства Таиланд динамично развивается. В 2003 году состоялся государственный визит в Таиланд президента Российской Федерации Владимира Путина, приуроченный к участию в саммите форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Бангкоке. В 2007 году Королева Сирикит осуществила от имени Короля Таиланда ответный государственный визит в Россию. В России также побывали и другие члены королевской семьи — принцесса Маха Чакри Сириндон (1993), наследный принц Маха Вачиралонгкорн (1989, 2007, 2008), принцесса Чулабон Махидон (2011, 2012), принцесса Убонраттана (2018).Премьер-министр Таиланда Таксин Чинават посещал Россию с визитами в октябре 2002 и и апреле и июне 2006 года. В сентябре 2012 года "на полях" саммита АТЭС во Владивостоке прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Таиланда Йинглак Чинават. В ноябре 2014 года в ходе девятого Восточноазиатского саммита в Нейпьидо (Мьянма) и в ноябре 2015 года в ходе саммита АТЭС в Маниле (Филиппины) состоялись беседы председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-очой.В мае 2016 года премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-оча осуществил официальный визит в Российскую Федерацию, в рамках которого прошли его переговоры с Дмитрием Медведевым (Санкт-Петербург) и состоялась беседа с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита Россия-АСЕАН в Сочи.В сентябре 2021 года в рамках Восточного экономического форума премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча направил видеоприветствие форуму.5 сентября 2017 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча провели встречу "на полях" саммита БРИКС в Сямэне (Китай). Обсуждались различные аспекты двустороннего сотрудничества, в частности перспективы увеличения торгово-экономических контактов и развитие гуманитарных связей.14 ноября 2018 года президент России Владимир Путин вновь встретился с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-очой на 13-м Восточноазиатском саммите (ВАС) в Сингапуре.Осуществляются регулярные контакты между министерствами и ведомствами, налажено межпарламентское взаимодействие.Министры иностранных дел Таиланда побывали с рабочим визитом в Москве в марте 2013 года, в июле 2015 года, в феврале 2019 года, в сентябре 2022 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Бангкок в июле 2004 года, в июле 2009 года, в августе 2017 года, в июле 2019 года, в июле 2023.В рамках Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, США) министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Таиланда в сентябре 2021 года, в сентябре 2023 года.В августе 2022 года в Пномпене (Камбоджа) "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем.Развивается торгово-экономическое сотрудничество. В 2021 году объем взаимной торговли составил 2,29 миллиарда долларов (увеличился на 28,91% по сравнению с 2020 годом), при этом российский экспорт – 494,2 миллиона долларов (+39,69%), а импорт – 1,79 миллиарда долларов (+26,23%).Основными статьями российского экспорта стали металлы и изделия из них (37,46%), продукция химической промышленности (22,76%), минеральные продукты (22,68%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (5,73%). В импорте превалировали машины и оборудование (66,83%), продукция химической промышленности (14,28%), продовольственные товары и сельскохозяйственной сырье (8,6%).Товарооборот между Россией и Таиландом в 2022 году составил два миллиарда долларов. Это почти на 9% меньше показателя 2021 года.С 1993 года работает Смешанная Российско-Таиландская комиссия по двустороннему сотрудничеству (МПК). В апреле 2023 года в Бангкоке прошло 8-е заседание МПК. В ходе двустороннего диалога стороны отметили перспективы взаимодействия в области гражданской авиации, химической промышленности, транспортного машиностроения, металлургии, судостроения, информационных технологий, креативных индустрий. Российские компании заинтересованы сотрудничать с Таиландом в проектах цифровизации системы государственного управления, кибербезопасности, телекоммуникациях и связи.В настоящее время суммарный объем таиландских инвестиций в российскую экономику оценивается в два миллиарда долларов. Таиландские инвесторы реализуют проекты преимущественно в агропромышленном секторе – сельском хозяйстве и животноводстве. По оценкам Минэкономразвития России, потенциал экспорта России в Таиланд оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.Важное направление совместной работы – сотрудничество по противодействию многочисленным вызовам и угрозам. По линии советов безопасности России и Таиланда обсуждаются вопросы борьбы с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, контрабандой оружия, "отмыванием" денег, другими экономическими преступлениями. Динамично развиваются контакты между верховными судами и правоохранительными структурами.В феврале 2018 года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетил с рабочим визитом Таиланд. В рамках визита он был принят премьер-министром Таиланда Праютом Чан-очой.Развиваются двусторонние отношения в сфере обороны двух стран. Делегация министерства обороны Таиланда приняла участие в работе VII Московской конференции по международной безопасности в апреле 2019 года.В июне 2019 года в Москве прошло 10-е заседание Российско-Таиландской совместной рабочей группы по вопросам тылового и технического обеспечения войск.В марте 2017 года Таиланд посетил главнокомандующий сухопутными войсками Российской Федерации Олег Салюков. В декабре 2016 года, в мае и ноябре 2017 года, в мае 2018 года, а также в октябре 2019 года состоялись заходы отрядов боевых кораблей Тихоокеанского флота в главную военно-морскую базу страны – Саттахип. В апреле 2019 года корабли ВМС Таиланда осуществили заход в порт Владивосток.В марте 2018 года делегация минобороны Таиланда посетила Академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Москве и ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" в Санкт-Петербурге. В августе 2018 года представители ВС России приняли участие в проходившем в Бангкоке заседании экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по борьбе с терроризмом.В апреле 2023 года в Бангкоке впервые состоялись переговоры по линии генеральных штабов вооруженных сил России и Таиланда. Кроме того, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации вице-адмирал Владимир Воробьев провел отдельную рабочую встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Королевства Таиланд генералом Чалемполом Сисаватом. В ходе нее обсуждался широкий круг вопросов российско-таиландских отношений в оборонной сфере и перспективные направления двустороннего взаимодействия.Развивается гуманитарные связи. Ежегодно с 2014 года в Москве проводится "Фестиваль тайской культуры". В рамках 25-го Бангкокского международного фестиваля музыки и танца в сентябре 2023 года состоялось выступление артистов Московского музыкального театра "Геликон Опера", в октябре 2023 года участие примут артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра Балета Бориса Эйфмана.В Таиланде растет интерес к изучению русского языка, получению образования в нашей стране, в которой уже обучаются несколько сотен таиландцев, в том числе по российским государственным стипендиям. Заключен ряд соглашений об установлении прямых связей и сотрудничестве между крупнейшими вузами двух стран.Таиланд остается одним из наиболее популярных у россиян мест отдыха в азиатском регионе. По данным Туристического управления Таиланда, по итогам 2022 года Таиланд посетили около 435 тысяч россиян, что в 14 раз больше значений 2021 года. По данным Ассоциации туроператов России, в период с 1 января по 12 июля 2023 года Таиланд принял более 800 тысяч россиян.В октябре 2023 года кабмин Таиланда продлил безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа туристов. Она будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. По мнению туроператоров, Таиланд в 2023 году по итогам текущего года полностью восстановит доковидные объемы российского турпотока, находящиеся по итогам 2019 года на уровне 1,47 миллиона россиян.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

таиланд

бангкок

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, таиланд, справки, бангкок, прают чан-оча, владимир путин, сергей лавров, высший арбитражный суд рф, брикс