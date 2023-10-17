https://ria.ru/20231017/ostin-1903214956.html

Министр обороны США отметил важность защиты жителей Газы

Министр обороны США отметил важность защиты жителей Газы - РИА Новости, 17.10.2023

Министр обороны США отметил важность защиты жителей Газы

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонных разговорах с королем Иордании Абдуллой II и главой оборонного ведомства Израиля Йоавом Галлантом подчеркнул... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T01:57

2023-10-17T01:57

2023-10-17T01:57

израиль

иордания

сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонных разговорах с королем Иордании Абдуллой II и главой оборонного ведомства Израиля Йоавом Галлантом подчеркнул важность защиты и безопасности гражданского населения в Газе, заявили в Пентагоне. "Лидеры согласились в важности обеспечить доступ гражданского населения к гуманитарной помощи. Остин осудил действия ХАМАС по предотвращению эвакуации мирного населения из Газы и подчеркнул свой фокус на их безопасности", - говорится в сообщении минобороны США по итогам разговора Остина с королем Иордании. В разговоре с Галлантом он "обратил внимание на безопасность мирных жителей". В обоих звонках шеф Пентагона указал на усилия по предотвращению расширения нынешнего витка эскалации палестино-израильского конфликта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/kpp-1903176531.html

https://ria.ru/20231015/gaza-1902928412.html

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