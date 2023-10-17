Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны США отметил важность защиты жителей Газы - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/ostin-1903214956.html
Министр обороны США отметил важность защиты жителей Газы
Министр обороны США отметил важность защиты жителей Газы - РИА Новости, 17.10.2023
Министр обороны США отметил важность защиты жителей Газы
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонных разговорах с королем Иордании Абдуллой II и главой оборонного ведомства Израиля Йоавом Галлантом подчеркнул... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T01:57
2023-10-17T01:57
израиль
иордания
сша
ллойд остин
владимир путин
хамас
министерство обороны сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902774658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_adfd00cd2b27ad92fde9effe7d88bd4a.jpg
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонных разговорах с королем Иордании Абдуллой II и главой оборонного ведомства Израиля Йоавом Галлантом подчеркнул важность защиты и безопасности гражданского населения в Газе, заявили в Пентагоне. "Лидеры согласились в важности обеспечить доступ гражданского населения к гуманитарной помощи. Остин осудил действия ХАМАС по предотвращению эвакуации мирного населения из Газы и подчеркнул свой фокус на их безопасности", - говорится в сообщении минобороны США по итогам разговора Остина с королем Иордании. В разговоре с Галлантом он "обратил внимание на безопасность мирных жителей". В обоих звонках шеф Пентагона указал на усилия по предотвращению расширения нынешнего витка эскалации палестино-израильского конфликта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/kpp-1903176531.html
https://ria.ru/20231015/gaza-1902928412.html
израиль
иордания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902774658_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_ff89b26583631c3275e0e32eb23468b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, иордания, сша, ллойд остин, владимир путин, хамас, министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Иордания, США, Ллойд Остин, Владимир Путин, ХАМАС, Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Министр обороны США отметил важность защиты жителей Газы

Министр обороны США Остин отметил важность защиты и безопасности жителей Газы

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа
Палестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонных разговорах с королем Иордании Абдуллой II и главой оборонного ведомства Израиля Йоавом Галлантом подчеркнул важность защиты и безопасности гражданского населения в Газе, заявили в Пентагоне.
«
"Лидеры согласились в важности обеспечить доступ гражданского населения к гуманитарной помощи. Остин осудил действия ХАМАС по предотвращению эвакуации мирного населения из Газы и подчеркнул свой фокус на их безопасности", - говорится в сообщении минобороны США по итогам разговора Остина с королем Иордании.
В разговоре с Галлантом он "обратил внимание на безопасность мирных жителей".
В обоих звонках шеф Пентагона указал на усилия по предотвращению расширения нынешнего витка эскалации палестино-израильского конфликта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В ООН призвали открыть КПП на границе сектора Газа и Египта
Вчера, 20:03
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Перемещение жителей Газы с севера на юг сектора - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Палестина призвала помешать планам Израиля по перемещению жителей Газы
15 октября, 18:42
 
ИзраильИорданияСШАЛлойд ОстинВладимир ПутинХАМАСМинистерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала