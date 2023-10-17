https://ria.ru/20231017/oruzhie-1903406317.html

Ковальчук рассказал, как Россия защитилась от превентивного удара США

Ковальчук рассказал, как Россия защитилась от превентивного удара США - РИА Новости, 17.10.2023

Ковальчук рассказал, как Россия защитилась от превентивного удара США

Создание новых видов отечественного стратегического оружия уберегло Россию от превентивного ядерного удара со стороны США, считает президент Национального... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:26

2023-10-17T17:26

2023-10-17T17:59

россия

сша

москва

михаил ковальчук

владимир путин

курчатовский институт

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Создание новых видов отечественного стратегического оружия уберегло Россию от превентивного ядерного удара со стороны США, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Выступая в Москве на открытии Курчатовского геномного форума, Ковальчук обрисовал ситуацию, сложившуюся в начале XXI века. "У меня ощущение такое, что американцы были уверены, что нас уже нет, что у нас нет ядерного потенциала, и они совершенно целенаправленно готовились к нанесению по нам превентивного удара. У меня сомнений нет", - сказал Ковальчук. Он напомнил, что ядерная доктрина США подразумевает возможность нанесения превентивного удара. "Если им показалось что-то, они могли по нам ударить", - пояснил Ковальчук. Кроме того, США занимались разработкой малых ядерных зарядов, которые не нанесли бы больших разрушений, но взрыв которых имел бы демонстрационный устрашающий эффект, добавил он. "Я не сомневаюсь, что они бы это сделали", - заявил Ковальчук. Поэтому президент России Владимир Путин "восстановил триаду, восстановил армию и продемонстрировал им, что с нами опасно иметь дело", - подчеркнул Ковальчук. "И это есть охранительный щит", - отметил он. Но этот "оберег" в виде ядерной триады существует и развивается потому, что в годы Великой Отечественной войны руководством СССР и передовой частью ученых было принято стратегически верное решение начать отечественный атомный проект, пояснил глава Курчатовского института. Путин, выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному Собранию, объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотный аппарат "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Сейчас в России практически закончена работа над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты "Буревестник", фактически закончена работа над "Сарматом", заявил Путин, выступая 5 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20230928/rossiya-1899188868.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, москва, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт