Рейтинг@Mail.ru
Ковальчук рассказал, как Россия защитилась от превентивного удара США - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 17.10.2023 (обновлено: 17:59 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/oruzhie-1903406317.html
Ковальчук рассказал, как Россия защитилась от превентивного удара США
Ковальчук рассказал, как Россия защитилась от превентивного удара США - РИА Новости, 17.10.2023
Ковальчук рассказал, как Россия защитилась от превентивного удара США
Создание новых видов отечественного стратегического оружия уберегло Россию от превентивного ядерного удара со стороны США, считает президент Национального... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:26
2023-10-17T17:59
россия
сша
москва
михаил ковальчук
владимир путин
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864765560_0:181:1728:1153_1920x0_80_0_0_b31605dd052c3c3b3912bb25c3d71291.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Создание новых видов отечественного стратегического оружия уберегло Россию от превентивного ядерного удара со стороны США, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Выступая в Москве на открытии Курчатовского геномного форума, Ковальчук обрисовал ситуацию, сложившуюся в начале XXI века. "У меня ощущение такое, что американцы были уверены, что нас уже нет, что у нас нет ядерного потенциала, и они совершенно целенаправленно готовились к нанесению по нам превентивного удара. У меня сомнений нет", - сказал Ковальчук. Он напомнил, что ядерная доктрина США подразумевает возможность нанесения превентивного удара. "Если им показалось что-то, они могли по нам ударить", - пояснил Ковальчук. Кроме того, США занимались разработкой малых ядерных зарядов, которые не нанесли бы больших разрушений, но взрыв которых имел бы демонстрационный устрашающий эффект, добавил он. "Я не сомневаюсь, что они бы это сделали", - заявил Ковальчук. Поэтому президент России Владимир Путин "восстановил триаду, восстановил армию и продемонстрировал им, что с нами опасно иметь дело", - подчеркнул Ковальчук. "И это есть охранительный щит", - отметил он. Но этот "оберег" в виде ядерной триады существует и развивается потому, что в годы Великой Отечественной войны руководством СССР и передовой частью ученых было принято стратегически верное решение начать отечественный атомный проект, пояснил глава Курчатовского института. Путин, выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному Собранию, объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотный аппарат "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Сейчас в России практически закончена работа над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты "Буревестник", фактически закончена работа над "Сарматом", заявил Путин, выступая 5 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20230928/rossiya-1899188868.html
https://ria.ru/20230928/atom-1899223169.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864765560_96:0:1633:1153_1920x0_80_0_0_524eab9235c6c6f29a313199efc3d27e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт
Россия, США, Москва, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт
Ковальчук рассказал, как Россия защитилась от превентивного удара США

Ковальчук: новое стратегическое оружие спасло Россию от превентивного удара США

© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Главное здание НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ "Курчатовский институт". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Создание новых видов отечественного стратегического оружия уберегло Россию от превентивного ядерного удара со стороны США, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Выступая в Москве на открытии Курчатовского геномного форума, Ковальчук обрисовал ситуацию, сложившуюся в начале XXI века.
«
"У меня ощущение такое, что американцы были уверены, что нас уже нет, что у нас нет ядерного потенциала, и они совершенно целенаправленно готовились к нанесению по нам превентивного удара. У меня сомнений нет", - сказал Ковальчук.
Он напомнил, что ядерная доктрина США подразумевает возможность нанесения превентивного удара. "Если им показалось что-то, они могли по нам ударить", - пояснил Ковальчук.
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки Эффект Курчатова — Александрова - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Ковальчук выступил за изменение политики России по ядерному сдерживанию
28 сентября, 13:55
Кроме того, США занимались разработкой малых ядерных зарядов, которые не нанесли бы больших разрушений, но взрыв которых имел бы демонстрационный устрашающий эффект, добавил он. "Я не сомневаюсь, что они бы это сделали", - заявил Ковальчук.
Поэтому президент России Владимир Путин "восстановил триаду, восстановил армию и продемонстрировал им, что с нами опасно иметь дело", - подчеркнул Ковальчук. "И это есть охранительный щит", - отметил он.
Но этот "оберег" в виде ядерной триады существует и развивается потому, что в годы Великой Отечественной войны руководством СССР и передовой частью ученых было принято стратегически верное решение начать отечественный атомный проект, пояснил глава Курчатовского института.
Путин, выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному Собранию, объявил о создании новых видов российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотный аппарат "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник".
Сейчас в России практически закончена работа над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты "Буревестник", фактически закончена работа над "Сарматом", заявил Путин, выступая 5 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук на пленарной сессии по природоподобным технологиям в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
Курчатовский институт рассказал о значении советского атомного проекта
28 сентября, 15:47
 
РоссияСШАМоскваМихаил КовальчукВладимир ПутинКурчатовский институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала