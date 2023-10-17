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В Газе из-за израильских ударов повреждены 24 объекта ООН - РИА Новости, 17.10.2023
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10:14 17.10.2023 (обновлено: 10:26 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/oon-1903256752.html
В Газе из-за израильских ударов повреждены 24 объекта ООН
В Газе из-за израильских ударов повреждены 24 объекта ООН - РИА Новости, 17.10.2023
В Газе из-за израильских ударов повреждены 24 объекта ООН
По меньшей мере 24 объекта Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были повреждены в результате израильских ударов и... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:14
2023-10-17T10:26
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
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ЖЕНЕВА, 17 окт - РИА Новости. По меньшей мере 24 объекта Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были повреждены в результате израильских ударов и бомбардировок по всему сектору Газа с 7 октября, и реальная цифра, вероятно, выше, говорится в опубликованном отчете на сайте организации."Согласно подтвержденным сообщениям, 24 объекта БАПОР в секторе Газа пострадали в результате авиаударов и бомбардировок. Фактическое число, вероятно, будет выше", - сказано в документе.БАПОР также сообщает, что подтвержденное число его сотрудников, убитых в Газе, составляет 14 человек, но эта цифра также, "вероятно, выше".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/izrail-1903238915.html
https://ria.ru/20231017/gumpomosch-1903219679.html
сектор газа
израиль
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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
В Газе из-за израильских ударов повреждены 24 объекта ООН

В Газе из-за израильских ударов и бомбардировок повреждены 24 объекта ООН

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 17 окт - РИА Новости. По меньшей мере 24 объекта Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были повреждены в результате израильских ударов и бомбардировок по всему сектору Газа с 7 октября, и реальная цифра, вероятно, выше, говорится в опубликованном отчете на сайте организации.
"Согласно подтвержденным сообщениям, 24 объекта БАПОР в секторе Газа пострадали в результате авиаударов и бомбардировок. Фактическое число, вероятно, будет выше", - сказано в документе.
БАПОР также сообщает, что подтвержденное число его сотрудников, убитых в Газе, составляет 14 человек, но эта цифра также, "вероятно, выше".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Глава CENTCOM прибыл в Израиль
Вчера, 09:17
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
США и Израиль договорились разработать план доступа гумпомощи в Газу
Вчера, 03:23
 
В миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаИзраиль
 
 
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