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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Горловку - РИА Новости, 17.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/obstrel-1903464676.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Горловку
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Горловку - РИА Новости, 17.10.2023
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Горловку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним три снаряда натовского калибра 155 миллиметров и три снаряда... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:39
2023-10-17T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
справки
горловка
донецк
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним три снаряда натовского калибра 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231016/obstrel-1903003258.html
https://ria.ru/20231017/obstrel-1903432775.html
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в мире, справки, горловка, донецк, сцкк, стирол, нато, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Справки, Горловка, Донецк, СЦКК, Стирол, НАТО, Петровский район
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Горловку

ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка и Горловку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним три снаряда натовского калибра 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиГорловкаДонецкСЦККСтиролНАТОПетровский район
 
 
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