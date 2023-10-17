https://ria.ru/20231017/obstrel-1903435005.html

В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива

В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 17.10.2023

В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили об обстреле Тель-Авива. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:32

2023-10-17T18:32

2023-10-17T18:32

в мире

израиль

тель-авив

хамас

оон

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили об обстреле Тель-Авива. "Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, тель-авив, хамас, оон, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году