https://ria.ru/20231017/obstrel-1903432775.html

Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Скадовск недавно полученными ракетами

Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Скадовск недавно полученными ракетами - РИА Новости, 17.10.2023

Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Скадовск недавно полученными ракетами

Украинские войска нанесли удар по Скадовску Херсонской области, предварительно, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами, двое мирных жителей... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:25

2023-10-17T18:25

2023-10-17T18:32

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

сша

владимир сальдо

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Скадовску Херсонской области, предварительно, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами, двое мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск. Одна из ракет взорвалась посередине улицы, другая - в огороде в частном секторе. Два мирных жителя получили лёгкие ранения, не опасные для жизни и здоровья", - написал Сальдо. По его словам, пострадавшим оказана помощь в больнице, госпитализация не потребовалась, близлежащие здания повреждены незначительно. Кроме того, в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами полностью сгорел частный дом в Новой Каховке, перебита линия электроснабжения. На месте происшествий работают оперативные службы. "Военнослужащие группировки войск "Днепр" принимают усиленные меры для обеспечения безопасности населённых пунктов левобережья. Вместе мы всё преодолеем и разберёмся со всеми проблемами, что мешают нам жить", - добавил Сальдо. Газета Wall Street Journal во вторник писала, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что американские ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передаче Киеву ракет ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, сша, владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр