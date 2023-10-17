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Ливанский Красный Крест сообщил о четырех погибших при обстрелах Израиля - РИА Новости, 17.10.2023
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15:49 17.10.2023 (обновлено: 15:53 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/obstrel-1903358520.html
Ливанский Красный Крест сообщил о четырех погибших при обстрелах Израиля
Ливанский Красный Крест сообщил о четырех погибших при обстрелах Израиля - РИА Новости, 17.10.2023
Ливанский Красный Крест сообщил о четырех погибших при обстрелах Израиля
Четыре человека погибли в результате израильских обстрелов в районе деревни Альма-эш-Шааб на юге Ливана, сообщил ливанский Красный Крест. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:49
2023-10-17T15:53
в мире
ливан
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
владимир путин
хамас
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате израильских обстрелов в районе деревни Альма-эш-Шааб на юге Ливана, сообщил ливанский Красный Крест.Ранее армия Израиля заявила, что отвечает танковым и артиллерийским огнем в сторону военных постов "Хезболлах" на стрельбу у границы Израиля и Ливана."Четыре бригады ливанского Красного Креста отправились в район Альма-эш-Шааб, чтобы перевезти тела четырех человек, погибших при израильских обстрелах", - говорится в заявлении организации.Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231015/rakety-1902932021.html
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в мире, ливан, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, владимир путин, хамас, оон
В мире, Ливан, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Ливанский Красный Крест сообщил о четырех погибших при обстрелах Израиля

Красный Крест: при обстрелах со стороны Израиля на юге Ливана погибли 4 человека

© AP Photo / Mohammad ZaatariМашина скорой помощи в Ливане
Машина скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Машина скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате израильских обстрелов в районе деревни Альма-эш-Шааб на юге Ливана, сообщил ливанский Красный Крест.
Ранее армия Израиля заявила, что отвечает танковым и артиллерийским огнем в сторону военных постов "Хезболлах" на стрельбу у границы Израиля и Ливана.
"Четыре бригады ливанского Красного Креста отправились в район Альма-эш-Шааб, чтобы перевезти тела четырех человек, погибших при израильских обстрелах", - говорится в заявлении организации.
Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
ХАМАС сообщило о пуске 20 ракет из Ливана по израильским поселениям
15 октября, 19:14
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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В миреЛиванКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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