https://ria.ru/20231017/obstrel-1903354813.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 17.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:42

2023-10-17T15:42

2023-10-17T15:42

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 12.55 по 14.40 выпустили в общей сложности еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html

https://ria.ru/20231017/vsu-1903244831.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, макеевка, украина, нато, сцкк, вооруженные силы украины