Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска с 12.55 по 14.40 выпустили в общей сложности еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.