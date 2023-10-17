https://ria.ru/20231017/obstrel-1903269766.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область

ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 17.10.2023

ВСУ обстреляли Белгородскую область

За прошедшие сутки по двум районам Белгородской области украинские военные выпустили более 15 снарядов, еще в трех муниципалитетах было сбито четыре... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:11

2023-10-17T11:11

2023-10-17T12:06

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белгородский район

вячеслав гладков

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происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 окт - РИА Новости. За прошедшие сутки по двум районам Белгородской области украинские военные выпустили более 15 снарядов, еще в трех муниципалитетах было сбито четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Во вторник губернатор опубликовал в своем Telegram-канале статистику об ударах ВСУ по территории области. В понедельник украинские военные обстреляли Валуйский и Шебекинский округа 16 снарядами из разных видов вооружения, кроме того, над Белгородом, Яковлевским округом и Белгородским районом было сбито четыре беспилотника. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений в области не было. "Над городом Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В Белгородском районе над селом Соломино и в районе села Новая Деревня системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Яковлевском округе в районе села Задельное системой ПВО сбит украинских беспилотник самолетного типа. В Валуйском городском округе 5 раз из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое. В Шебекинском округе по хутору Панков выпущено 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 5 гранатометных выстрелов, по хутору Балки – 2 минометных снаряда, уточнил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231016/bespilotnik-1903203758.html

https://ria.ru/20231015/obstrel-1902923567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия