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ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 17.10.2023
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11:11 17.10.2023 (обновлено: 12:06 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/obstrel-1903269766.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область
ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 17.10.2023
ВСУ обстреляли Белгородскую область
За прошедшие сутки по двум районам Белгородской области украинские военные выпустили более 15 снарядов, еще в трех муниципалитетах было сбито четыре... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:11
2023-10-17T12:06
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 17 окт - РИА Новости. За прошедшие сутки по двум районам Белгородской области украинские военные выпустили более 15 снарядов, еще в трех муниципалитетах было сбито четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Во вторник губернатор опубликовал в своем Telegram-канале статистику об ударах ВСУ по территории области. В понедельник украинские военные обстреляли Валуйский и Шебекинский округа 16 снарядами из разных видов вооружения, кроме того, над Белгородом, Яковлевским округом и Белгородским районом было сбито четыре беспилотника. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений в области не было. "Над городом Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В Белгородском районе над селом Соломино и в районе села Новая Деревня системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Яковлевском округе в районе села Задельное системой ПВО сбит украинских беспилотник самолетного типа. В Валуйском городском округе 5 раз из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое. В Шебекинском округе по хутору Панков выпущено 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 5 гранатометных выстрелов, по хутору Балки – 2 минометных снаряда, уточнил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231016/bespilotnik-1903203758.html
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область

ВСУ выпустили по двум районам Белгородской области 16 снарядов за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 окт - РИА Новости. За прошедшие сутки по двум районам Белгородской области украинские военные выпустили более 15 снарядов, еще в трех муниципалитетах было сбито четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Во вторник губернатор опубликовал в своем Telegram-канале статистику об ударах ВСУ по территории области. В понедельник украинские военные обстреляли Валуйский и Шебекинский округа 16 снарядами из разных видов вооружения, кроме того, над Белгородом, Яковлевским округом и Белгородским районом было сбито четыре беспилотника. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений в области не было.
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"Над городом Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В Белгородском районе над селом Соломино и в районе села Новая Деревня системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в Яковлевском округе в районе села Задельное системой ПВО сбит украинских беспилотник самолетного типа. В Валуйском городском округе 5 раз из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое. В Шебекинском округе по хутору Панков выпущено 4 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 5 гранатометных выстрелов, по хутору Балки – 2 минометных снаряда, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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