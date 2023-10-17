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"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 17.10.2023
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12:52 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/obraschenie-1903300177.html
"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине
"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 17.10.2023
"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине
Администрации президента США Джо Байдена следует сократить помощь Украине для поддержания собственной экономики, написал бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:52
2023-10-17T12:52
в мире
сша
украина
москва
джо байден
владимир путин
пентагон
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Администрации президента США Джо Байдена следует сократить помощь Украине для поддержания собственной экономики, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Столкнувшись со слабой экономикой &lt;…&gt; и более низкими ценами на казначейские облигации, администрация Байдена и ее партнеры на Капитолийском холме должны выбрать одно из двух: во-первых, уменьшить потери США и союзников на Украине, сократить расходы и сосредоточить внимание на внутренних чрезвычайных ситуациях на южной границе и в крупнейших городах Америки", – посоветовал он.В качестве второго варианта Макгрегор иронично предложил дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой."Заключайте мир, глупцы!" — подытожил он свое обращение к Вашингтону.Ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в США заминка с поддержкой Украины связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге они деньги найдут, напечатают еще.
https://ria.ru/20231017/konfuz-1903251045.html
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в мире, сша, украина, москва, джо байден, владимир путин, пентагон, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, США, Украина, Москва, Джо Байден, Владимир Путин, Пентагон, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине

Полковник Макгрегор призвал Байдена сократить траты на нужды Украины

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Администрации президента США Джо Байдена следует сократить помощь Украине для поддержания собственной экономики, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Столкнувшись со слабой экономикой <…> и более низкими ценами на казначейские облигации, администрация Байдена и ее партнеры на Капитолийском холме должны выбрать одно из двух: во-первых, уменьшить потери США и союзников на Украине, сократить расходы и сосредоточить внимание на внутренних чрезвычайных ситуациях на южной границе и в крупнейших городах Америки", – посоветовал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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В качестве второго варианта Макгрегор иронично предложил дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой.
"Заключайте мир, глупцы!" — подытожил он свое обращение к Вашингтону.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в США заминка с поддержкой Украины связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге они деньги найдут, напечатают еще.
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В миреСШАУкраинаМоскваДжо БайденВладимир ПутинПентагонМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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