https://ria.ru/20231017/obraschenie-1903300177.html

"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине

"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 17.10.2023

"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине

Администрации президента США Джо Байдена следует сократить помощь Украине для поддержания собственной экономики, написал бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:52

2023-10-17T12:52

2023-10-17T12:52

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владимир путин

пентагон

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Администрации президента США Джо Байдена следует сократить помощь Украине для поддержания собственной экономики, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Столкнувшись со слабой экономикой <…> и более низкими ценами на казначейские облигации, администрация Байдена и ее партнеры на Капитолийском холме должны выбрать одно из двух: во-первых, уменьшить потери США и союзников на Украине, сократить расходы и сосредоточить внимание на внутренних чрезвычайных ситуациях на южной границе и в крупнейших городах Америки", – посоветовал он.В качестве второго варианта Макгрегор иронично предложил дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой."Заключайте мир, глупцы!" — подытожил он свое обращение к Вашингтону.Ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в США заминка с поддержкой Украины связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге они деньги найдут, напечатают еще.

https://ria.ru/20231017/konfuz-1903251045.html

https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903235730.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, москва, джо байден, владимир путин, пентагон, международный дискуссионный клуб "валдай"