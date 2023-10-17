https://ria.ru/20231017/obraschenie-1903300177.html
"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине
"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 17.10.2023
"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине
Администрации президента США Джо Байдена следует сократить помощь Украине для поддержания собственной экономики, написал бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:52
2023-10-17T12:52
2023-10-17T12:52
в мире
сша
украина
москва
джо байден
владимир путин
пентагон
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Администрации президента США Джо Байдена следует сократить помощь Украине для поддержания собственной экономики, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Столкнувшись со слабой экономикой <…> и более низкими ценами на казначейские облигации, администрация Байдена и ее партнеры на Капитолийском холме должны выбрать одно из двух: во-первых, уменьшить потери США и союзников на Украине, сократить расходы и сосредоточить внимание на внутренних чрезвычайных ситуациях на южной границе и в крупнейших городах Америки", – посоветовал он.В качестве второго варианта Макгрегор иронично предложил дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой."Заключайте мир, глупцы!" — подытожил он свое обращение к Вашингтону.Ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в США заминка с поддержкой Украины связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге они деньги найдут, напечатают еще.
https://ria.ru/20231017/konfuz-1903251045.html
https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903235730.html
сша
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, москва, джо байден, владимир путин, пентагон, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, США, Украина, Москва, Джо Байден, Владимир Путин, Пентагон, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
"Два варианта": в США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине
Полковник Макгрегор призвал Байдена сократить траты на нужды Украины