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В Херсонской области поймали украинского наводчика - РИА Новости, 17.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 17.10.2023 (обновлено: 12:23 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/navodchik-1903286338.html
В Херсонской области поймали украинского наводчика
В Херсонской области поймали украинского наводчика - РИА Новости, 17.10.2023
В Херсонской области поймали украинского наводчика
В Херсонской области задержан очередной пособник киевского режима, он передавал данные о позициях российских военнослужащих, сообщил губернатор Владимир Сальдо... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:12
2023-10-17T12:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
владимир сальдо
вооруженные силы рф
фсб
происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Херсонской области задержан очередной пособник киевского режима, он передавал данные о позициях российских военнослужащих, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Сотрудники ФСБ задержали на Херсонщине очередного пособника вооруженных формирований Украины. По переданным им сведениям были обстреляны позиции ВС РФ, в результате чего погиб российский военнослужащий. Расплата пришла быстро: перед 39-летним задержанным выросла реальная перспектива сесть на 20 лет", - написал Сальдо. Планомерная работа по выявлению в регионе наводчиков и информаторов продолжается, подчеркнул он.
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
херсонская область
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херсонская область , украина, владимир сальдо, вооруженные силы рф, фсб, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ, ФСБ, Происшествия
В Херсонской области поймали украинского наводчика

В Херсонской области поймали наводчика, сообщавшего Киеву о позициях ВС России

© Фото : Владимир Сальдо/Telegram Задержание украинского наводчика в Херсонской области
Задержание украинского наводчика в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Задержание украинского наводчика в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Херсонской области задержан очередной пособник киевского режима, он передавал данные о позициях российских военнослужащих, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Сотрудники ФСБ задержали на Херсонщине очередного пособника вооруженных формирований Украины. По переданным им сведениям были обстреляны позиции ВС РФ, в результате чего погиб российский военнослужащий. Расплата пришла быстро: перед 39-летним задержанным выросла реальная перспектива сесть на 20 лет", - написал Сальдо.
Планомерная работа по выявлению в регионе наводчиков и информаторов продолжается, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВладимир СальдоВооруженные силы РФФСБПроисшествия
 
 
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