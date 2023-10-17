https://ria.ru/20231017/navodchik-1903286338.html
В Херсонской области поймали украинского наводчика
В Херсонской области поймали украинского наводчика - РИА Новости, 17.10.2023
В Херсонской области поймали украинского наводчика
В Херсонской области задержан очередной пособник киевского режима, он передавал данные о позициях российских военнослужащих, сообщил губернатор Владимир Сальдо... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:12
2023-10-17T12:12
2023-10-17T12:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
владимир сальдо
вооруженные силы рф
фсб
происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Херсонской области задержан очередной пособник киевского режима, он передавал данные о позициях российских военнослужащих, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Сотрудники ФСБ задержали на Херсонщине очередного пособника вооруженных формирований Украины. По переданным им сведениям были обстреляны позиции ВС РФ, в результате чего погиб российский военнослужащий. Расплата пришла быстро: перед 39-летним задержанным выросла реальная перспектива сесть на 20 лет", - написал Сальдо. Планомерная работа по выявлению в регионе наводчиков и информаторов продолжается, подчеркнул он.
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсонской области поймали украинского наводчика
В Херсонской области поймали наводчика, сообщавшего Киеву о позициях ВС России