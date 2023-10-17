https://ria.ru/20231017/navodchik-1903286338.html

В Херсонской области поймали украинского наводчика

В Херсонской области поймали украинского наводчика - РИА Новости, 17.10.2023

В Херсонской области поймали украинского наводчика

В Херсонской области задержан очередной пособник киевского режима, он передавал данные о позициях российских военнослужащих, сообщил губернатор Владимир Сальдо... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:12

2023-10-17T12:12

2023-10-17T12:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

владимир сальдо

вооруженные силы рф

фсб

происшествия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Херсонской области задержан очередной пособник киевского режима, он передавал данные о позициях российских военнослужащих, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Сотрудники ФСБ задержали на Херсонщине очередного пособника вооруженных формирований Украины. По переданным им сведениям были обстреляны позиции ВС РФ, в результате чего погиб российский военнослужащий. Расплата пришла быстро: перед 39-летним задержанным выросла реальная перспектива сесть на 20 лет", - написал Сальдо. Планомерная работа по выявлению в регионе наводчиков и информаторов продолжается, подчеркнул он.

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

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Варвара Скокшина

херсонская область , украина, владимир сальдо, вооруженные силы рф, фсб, происшествия