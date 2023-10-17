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На Урале проверят историю с нападением на посетителя кафе - РИА Новости, 17.10.2023
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12:37 17.10.2023 (обновлено: 12:42 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/napadenie-1903294813.html
На Урале проверят историю с нападением на посетителя кафе
На Урале проверят историю с нападением на посетителя кафе - РИА Новости, 17.10.2023
На Урале проверят историю с нападением на посетителя кафе
Статья, по которой будет возбуждено уголовное дело после инцидента в Новоуральске, где, как писали СМИ, посетителя кафе избили и изнасиловали шваброй, будет... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:37
2023-10-17T12:42
происшествия
новоуральск
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
александр шульга
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Статья, по которой будет возбуждено уголовное дело после инцидента в Новоуральске, где, как писали СМИ, посетителя кафе избили и изнасиловали шваброй, будет зависеть от заключения медиков, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.По его словам, инцидент случился неделю назад, но заявление от потерпевшего поступило в дежурную часть полиции только 16 октября. "Назначена экспертиза для того, чтобы установить степень тяжести травм, причиненных гражданину. От заключения специалистов минздрава будет зависеть, по какой конкретно статье УК РФ будет возбуждено уголовное дело", – сказал Горелых. Как сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга, идет проверка, выясняются все обстоятельства, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего.По информации екатеринбургского портала E1.RU, инцидент произошел в кафе "Ромашка" в Новоуральске, где владелец заведения со своим братом и охраной, предположительно, запинали ногами одного из посетителей и заснули ему в задний проход деревянный черенок от швабры, сняв все на видео - якобы этот мужчина причастен к гибели человека, годовщину смерти которого отмечали родственники в кафе.
https://ria.ru/20231015/peterburg-1902898620.html
https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html
новоуральск
россия
свердловская область
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происшествия, новоуральск, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), александр шульга, свердловская область
Происшествия, Новоуральск, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Шульга, Свердловская область
На Урале проверят историю с нападением на посетителя кафе

На Урале проверят историю с избиением и изнасилованием шваброй посетителя кафе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Статья, по которой будет возбуждено уголовное дело после инцидента в Новоуральске, где, как писали СМИ, посетителя кафе избили и изнасиловали шваброй, будет зависеть от заключения медиков, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, инцидент случился неделю назад, но заявление от потерпевшего поступило в дежурную часть полиции только 16 октября.
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"Назначена экспертиза для того, чтобы установить степень тяжести травм, причиненных гражданину. От заключения специалистов минздрава будет зависеть, по какой конкретно статье УК РФ будет возбуждено уголовное дело", – сказал Горелых.
Как сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга, идет проверка, выясняются все обстоятельства, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего.
По информации екатеринбургского портала E1.RU, инцидент произошел в кафе "Ромашка" в Новоуральске, где владелец заведения со своим братом и охраной, предположительно, запинали ногами одного из посетителей и заснули ему в задний проход деревянный черенок от швабры, сняв все на видео - якобы этот мужчина причастен к гибели человека, годовщину смерти которого отмечали родственники в кафе.
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ПроисшествияНовоуральскРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Александр ШульгаСвердловская область
 
 
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