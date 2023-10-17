https://ria.ru/20231017/napadenie-1903294813.html

На Урале проверят историю с нападением на посетителя кафе

На Урале проверят историю с нападением на посетителя кафе - РИА Новости, 17.10.2023

На Урале проверят историю с нападением на посетителя кафе

Статья, по которой будет возбуждено уголовное дело после инцидента в Новоуральске, где, как писали СМИ, посетителя кафе избили и изнасиловали шваброй, будет... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:37

2023-10-17T12:37

2023-10-17T12:42

происшествия

новоуральск

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

александр шульга

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Статья, по которой будет возбуждено уголовное дело после инцидента в Новоуральске, где, как писали СМИ, посетителя кафе избили и изнасиловали шваброй, будет зависеть от заключения медиков, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.По его словам, инцидент случился неделю назад, но заявление от потерпевшего поступило в дежурную часть полиции только 16 октября. "Назначена экспертиза для того, чтобы установить степень тяжести травм, причиненных гражданину. От заключения специалистов минздрава будет зависеть, по какой конкретно статье УК РФ будет возбуждено уголовное дело", – сказал Горелых. Как сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга, идет проверка, выясняются все обстоятельства, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего.По информации екатеринбургского портала E1.RU, инцидент произошел в кафе "Ромашка" в Новоуральске, где владелец заведения со своим братом и охраной, предположительно, запинали ногами одного из посетителей и заснули ему в задний проход деревянный черенок от швабры, сняв все на видео - якобы этот мужчина причастен к гибели человека, годовщину смерти которого отмечали родственники в кафе.

https://ria.ru/20231015/peterburg-1902898620.html

https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html

новоуральск

россия

свердловская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новоуральск, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), александр шульга, свердловская область