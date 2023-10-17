https://ria.ru/20231017/mototsiklist-1903428449.html
В Ялте мотоциклист сбил маму с ребенком, перебегавших дорогу
В Ялте мотоциклист сбил маму с ребенком, перебегавших дорогу - РИА Новости, 17.10.2023
В Ялте мотоциклист сбил маму с ребенком, перебегавших дорогу
Мотоциклист травмировал женщину с ребенком, перебегавших дорогу в неустановленном месте в центре Ялты, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:12
2023-10-17T18:12
2023-10-17T18:12
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Мотоциклист травмировал женщину с ребенком, перебегавших дорогу в неустановленном месте в центре Ялты, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым. Отмечается, что ДТП произошло днем во вторник на улице Московская. "По предварительным данным, 32-летний водитель мотоцикла "Honda X-ADV", двигаясь по дороге с односторонним движением, по крайней левой полосе, совершил наезд на пешеходов 49-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь, внезапно вышедших на проезжую часть в неустановленном месте из-за автомобиля", - говорится в сообщении. В результате ДТП пешеходы получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются, ход расследования контролирует прокуратура.
https://ria.ru/20231017/dtp-1903393658.html
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происшествия, ялта, республика крым, авто
Происшествия, Ялта, Республика Крым, Авто
В Ялте мотоциклист сбил маму с ребенком, перебегавших дорогу
В Ялте мотоциклист сбил маму и ребенка, перебегавших дорогу в неположенном месте