https://ria.ru/20231017/moskva-1903280356.html

В Москве за 10 лет обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов

В Москве за 10 лет обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 17.10.2023

В Москве за 10 лет обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов

Специалисты комплекса городского хозяйства за 10 лет выполнили капитальный или текущий ремонт почти половины сети коммуникационных коллекторов, сообщил... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:49

2023-10-17T11:49

2023-10-17T11:49

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за 10 лет выполнили капитальный или текущий ремонт почти половины сети коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. За 10 лет отремонтировали около 50% сети коммуникационных коллекторов", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров. "Особое внимание уделяется обеспечению безопасности сооружений. За прошедший период в коллекторах установлено свыше 120 тысяч различных датчиков, объединенных в современную систему диспетчеризации, управления и контроля. Система в онлайн режиме обеспечивает круглосуточный мониторинг параметров газовоздушной среды, температурного режима, предоставляет возможность автоматического включения и выключения аварийного освещения, вентиляционного или насосного оборудования", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация коммуникационных коллекторов в столице проводится с использованием современных отечественных материалов и оборудования. По его словам, подземное расположение сооружений позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт. "За обслуживание объектов коллекторного хозяйства в Москве отвечает АО "Москоллектор", которому сегодня исполняется 35 лет со дня образования", - добавил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20231016/moszhilinspektsiya-1903114420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы