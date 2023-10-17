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В Москве за 10 лет обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 17.10.2023
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11:49 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/moskva-1903280356.html
В Москве за 10 лет обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов
В Москве за 10 лет обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 17.10.2023
В Москве за 10 лет обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов
Специалисты комплекса городского хозяйства за 10 лет выполнили капитальный или текущий ремонт почти половины сети коммуникационных коллекторов, сообщил... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:49
2023-10-17T11:49
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за 10 лет выполнили капитальный или текущий ремонт почти половины сети коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. За 10 лет отремонтировали около 50% сети коммуникационных коллекторов", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров. "Особое внимание уделяется обеспечению безопасности сооружений. За прошедший период в коллекторах установлено свыше 120 тысяч различных датчиков, объединенных в современную систему диспетчеризации, управления и контроля. Система в онлайн режиме обеспечивает круглосуточный мониторинг параметров газовоздушной среды, температурного режима, предоставляет возможность автоматического включения и выключения аварийного освещения, вентиляционного или насосного оборудования", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация коммуникационных коллекторов в столице проводится с использованием современных отечественных материалов и оборудования. По его словам, подземное расположение сооружений позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт. "За обслуживание объектов коллекторного хозяйства в Москве отвечает АО "Москоллектор", которому сегодня исполняется 35 лет со дня образования", - добавил Бирюков.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

В Москве за 10 лет обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКоллектор реки Неглинная в Москве
Коллектор реки Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Коллектор реки Неглинная в Москве
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за 10 лет выполнили капитальный или текущий ремонт почти половины сети коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. За 10 лет отремонтировали около 50% сети коммуникационных коллекторов", - сказал Бирюков.
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Заммэра напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.
"Особое внимание уделяется обеспечению безопасности сооружений. За прошедший период в коллекторах установлено свыше 120 тысяч различных датчиков, объединенных в современную систему диспетчеризации, управления и контроля. Система в онлайн режиме обеспечивает круглосуточный мониторинг параметров газовоздушной среды, температурного режима, предоставляет возможность автоматического включения и выключения аварийного освещения, вентиляционного или насосного оборудования", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация коммуникационных коллекторов в столице проводится с использованием современных отечественных материалов и оборудования.
По его словам, подземное расположение сооружений позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт.
«
"За обслуживание объектов коллекторного хозяйства в Москве отвечает АО "Москоллектор", которому сегодня исполняется 35 лет со дня образования", - добавил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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