https://ria.ru/20231017/morozhenoe-1903451837.html
Мороженое из Подмосковья будут экспортировать в Китай, ОАЭ и Вьетнам
Мороженое из Подмосковья будут экспортировать в Китай, ОАЭ и Вьетнам - РИА Новости, 17.10.2023
Мороженое из Подмосковья будут экспортировать в Китай, ОАЭ и Вьетнам
Мороженое подмосковной компании "АйсКро" из Солнечногорска будут экспортировать в Китай, Саудовскую Аравию, Вьетнам и ОАЭ, первая партия поступит за границу до... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:06
2023-10-17T20:06
2023-10-17T20:56
новости подмосковья
экономика
китай
московская область (подмосковье)
солнечногорск
георгий филимонов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мороженое подмосковной компании "АйсКро" из Солнечногорска будут экспортировать в Китай, Саудовскую Аравию, Вьетнам и ОАЭ, первая партия поступит за границу до конца года, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Мороженое планируют экспортировать в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Китай. Первую партию в 20 тонн отправят уже до конца этого года в Дубай, Эр-Рияд, Ханой и Шанхай. Всего предприятие будет проставлять 45 наименований продукции: три линейки мороженого, сорбеты, замороженные чаи и премиксы для коктейлей. В перспективе планируется в три раза увеличить объемы поставок за рубеж до 60 тонн продукции в месяц", - рассказал Филимонов, которого цитирует министерство сельского хозяйства региона. По данным ведомства, компания "АйсКро" из Солнечногорска будет представлять свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia в четырех странах. На экспорт планируют отправить классические натуральные пломбиры и сорбеты, протеиновое мороженое без сахара и веганское мороженое на кокосовом молоке, замороженные чаи из фруктов и ягод в виде эскимо, а также премиксы для лимонадов и коктейлей в виде эскимо, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231017/podmoskove-1903358853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, московская область (подмосковье), солнечногорск, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Экономика, Китай, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Георгий Филимонов
Мороженое из Подмосковья будут экспортировать в Китай, ОАЭ и Вьетнам
Мороженое подмосковной компании АйсКро будут экспортировать в КНР, ОАЭ и Вьетнам
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мороженое подмосковной компании "АйсКро" из Солнечногорска будут экспортировать в Китай, Саудовскую Аравию, Вьетнам и ОАЭ, первая партия поступит за границу до конца года, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«
"Мороженое планируют экспортировать в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Китай. Первую партию в 20 тонн отправят уже до конца этого года в Дубай
, Эр-Рияд
, Ханой
и Шанхай
. Всего предприятие будет проставлять 45 наименований продукции: три линейки мороженого, сорбеты, замороженные чаи и премиксы для коктейлей. В перспективе планируется в три раза увеличить объемы поставок за рубеж до 60 тонн продукции в месяц", - рассказал Филимонов, которого цитирует министерство сельского хозяйства региона.
По данным ведомства, компания "АйсКро" из Солнечногорска будет представлять свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia в четырех странах.
На экспорт планируют отправить классические натуральные пломбиры и сорбеты, протеиновое мороженое без сахара и веганское мороженое на кокосовом молоке, замороженные чаи из фруктов и ягод в виде эскимо, а также премиксы для лимонадов и коктейлей в виде эскимо, добавили в ведомстве.
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