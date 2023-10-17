https://ria.ru/20231017/morozhenoe-1903451837.html

Мороженое из Подмосковья будут экспортировать в Китай, ОАЭ и Вьетнам

Мороженое из Подмосковья будут экспортировать в Китай, ОАЭ и Вьетнам - РИА Новости, 17.10.2023

Мороженое из Подмосковья будут экспортировать в Китай, ОАЭ и Вьетнам

Мороженое подмосковной компании "АйсКро" из Солнечногорска будут экспортировать в Китай, Саудовскую Аравию, Вьетнам и ОАЭ, первая партия поступит за границу до... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T20:06

2023-10-17T20:06

2023-10-17T20:56

новости подмосковья

экономика

китай

московская область (подмосковье)

солнечногорск

георгий филимонов

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мороженое подмосковной компании "АйсКро" из Солнечногорска будут экспортировать в Китай, Саудовскую Аравию, Вьетнам и ОАЭ, первая партия поступит за границу до конца года, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Мороженое планируют экспортировать в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Китай. Первую партию в 20 тонн отправят уже до конца этого года в Дубай, Эр-Рияд, Ханой и Шанхай. Всего предприятие будет проставлять 45 наименований продукции: три линейки мороженого, сорбеты, замороженные чаи и премиксы для коктейлей. В перспективе планируется в три раза увеличить объемы поставок за рубеж до 60 тонн продукции в месяц", - рассказал Филимонов, которого цитирует министерство сельского хозяйства региона. По данным ведомства, компания "АйсКро" из Солнечногорска будет представлять свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia в четырех странах. На экспорт планируют отправить классические натуральные пломбиры и сорбеты, протеиновое мороженое без сахара и веганское мороженое на кокосовом молоке, замороженные чаи из фруктов и ягод в виде эскимо, а также премиксы для лимонадов и коктейлей в виде эскимо, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231017/podmoskove-1903358853.html

китай

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, московская область (подмосковье), солнечногорск, георгий филимонов