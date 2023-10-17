https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903385653.html
Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией
Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией - РИА Новости, 17.10.2023
Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией
Развитие отношений с Россией всегда было приоритетным направлением внешней политики для Монголии, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:41
2023-10-17T16:41
2023-10-17T16:41
монголия
россия
в мире
владимир путин
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Развитие отношений с Россией всегда было приоритетным направлением внешней политики для Монголии, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух."Приоритетом нашей внешней политики всегда являлось развитие отношений с Россией. На протяжении многих веков мы с теплотой и дружбой относились к российскому народу", - сказал он на встрече с Путиным.
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, в мире, владимир путин
Монголия, Россия, В мире, Владимир Путин
Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией
Президент Монголии: развитие отношений с Россией — приоритет внешней политики