Рейтинг@Mail.ru
Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903385653.html
Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией
Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией - РИА Новости, 17.10.2023
Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией
Развитие отношений с Россией всегда было приоритетным направлением внешней политики для Монголии, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:41
2023-10-17T16:41
монголия
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764109764_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_51405f71072508ad582987d266f49a53.jpg
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Развитие отношений с Россией всегда было приоритетным направлением внешней политики для Монголии, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух."Приоритетом нашей внешней политики всегда являлось развитие отношений с Россией. На протяжении многих веков мы с теплотой и дружбой относились к российскому народу", - сказал он на встрече с Путиным.
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html
монголия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764109764_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8abceb1416ee1e65476778f9d3c2f28d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, россия, в мире, владимир путин
Монголия, Россия, В мире, Владимир Путин
Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией

Президент Монголии: развитие отношений с Россией — приоритет внешней политики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Развитие отношений с Россией всегда было приоритетным направлением внешней политики для Монголии, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.
«
"Приоритетом нашей внешней политики всегда являлось развитие отношений с Россией. На протяжении многих веков мы с теплотой и дружбой относились к российскому народу", - сказал он на встрече с Путиным.
Флаги России и Монголии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Межгосударственные отношения РФ и Монголии
Вчера, 00:51
 
МонголияРоссияВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала