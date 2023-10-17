https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903385653.html

Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией

Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией - РИА Новости, 17.10.2023

Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией

Развитие отношений с Россией всегда было приоритетным направлением внешней политики для Монголии, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:41

2023-10-17T16:41

2023-10-17T16:41

монголия

россия

в мире

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764109764_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_51405f71072508ad582987d266f49a53.jpg

ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Развитие отношений с Россией всегда было приоритетным направлением внешней политики для Монголии, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух."Приоритетом нашей внешней политики всегда являлось развитие отношений с Россией. На протяжении многих веков мы с теплотой и дружбой относились к российскому народу", - сказал он на встрече с Путиным.

https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

монголия, россия, в мире, владимир путин