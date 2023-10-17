https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903384603.html

Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией

Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 17.10.2023

Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией

Монголия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области энергетики и транспорта, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом России РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:40

2023-10-17T16:40

2023-10-17T19:09

монголия

россия

в мире

владимир путин

китай

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Монголия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области энергетики и транспорта, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом России Владимиром Путиным."У нас есть очень большой интерес сотрудничества с Россией по всем крупным проектам, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы. Это энергетика, железные дороги, автомагистрали", - сказал президент Монголии на встрече с российским коллегой в Китае.Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь".

https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903382786.html

монголия

россия

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, россия, в мире, владимир путин, китай