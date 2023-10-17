https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903384603.html
Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией
Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 17.10.2023
Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией
Монголия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области энергетики и транспорта, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом России РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:40
2023-10-17T16:40
2023-10-17T19:09
монголия
россия
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владимир путин
китай
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Монголия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области энергетики и транспорта, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом России Владимиром Путиным."У нас есть очень большой интерес сотрудничества с Россией по всем крупным проектам, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы. Это энергетика, железные дороги, автомагистрали", - сказал президент Монголии на встрече с российским коллегой в Китае.Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь".
https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903382786.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, в мире, владимир путин, китай
Монголия, Россия, В мире, Владимир Путин, Китай
Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией
Глава Монголии: страна заинтересована в работе с Россией в сфере энергетики