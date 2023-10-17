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Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 17.10.2023
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16:40 17.10.2023 (обновлено: 19:09 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903384603.html
Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией
Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 17.10.2023
Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией
Монголия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области энергетики и транспорта, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом России РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:40
2023-10-17T19:09
монголия
россия
в мире
владимир путин
китай
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Монголия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области энергетики и транспорта, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом России Владимиром Путиным."У нас есть очень большой интерес сотрудничества с Россией по всем крупным проектам, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы. Это энергетика, железные дороги, автомагистрали", - сказал президент Монголии на встрече с российским коллегой в Китае.Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь".
https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903382786.html
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монголия, россия, в мире, владимир путин, китай
Монголия, Россия, В мире, Владимир Путин, Китай
Президент Монголии заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией

Глава Монголии: страна заинтересована в работе с Россией в сфере энергетики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 октября 2023
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 октября 2023
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Монголия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области энергетики и транспорта, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас есть очень большой интерес сотрудничества с Россией по всем крупным проектам, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы. Это энергетика, железные дороги, автомагистрали", - сказал президент Монголии на встрече с российским коллегой в Китае.
Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь".
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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