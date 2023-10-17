https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903382786.html
Президент Монголии пригласил Путина посетить страну
Президент Монголии пригласил Путина посетить страну - РИА Новости, 17.10.2023
Президент Монголии пригласил Путина посетить страну
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух пригласил российского лидера Владимира Путина посетить с визитом страну в следующем году во время празднования годовщины... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:36
2023-10-17T16:36
2023-10-17T17:11
монголия
в мире
китай
владимир путин
ухнагийн хурэлсух
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух пригласил российского лидера Владимира Путина посетить с визитом страну в следующем году во время празднования годовщины битвы на реке Халхин-Гол."В следующем году будет 85-летие нашей совместной победы на Халхин-Гол. Я еще раз подтверждаю свое приглашение Вам посетить нашу прекрасную страну с государственным визитом во время празднования этого юбилея", - сказал он на встрече с Путиным в Китае.Путин напомнил, что в 2019 году был подписан договор о стратегическом партнерстве стран. Он также вспомнил встречу с Хурэлсухом, которая состоялась в 2021 году в Москве и была приурочена к столетию установления дипломатических отношений двух стран."В сентябре следующего года мы отмечаем 85-летие нашей общей победы на Халхин-Голе. Тогда свыше 10 тысяч бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни, защищая Монголию. Многие сделано было в те годы для закладки фундамента экономики Монголии, системы здравоохранения, образования", - заметил президент России.Он добавил, что рад видеть монгольского коллегу.
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html
https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903385653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, в мире, китай, владимир путин, ухнагийн хурэлсух
Монголия, В мире, Китай, Владимир Путин, Ухнагийн Хурэлсух
Президент Монголии пригласил Путина посетить страну
Президент Монголии Хурэлсух пригласил Путина посетить страну
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух пригласил российского лидера Владимира Путина посетить с визитом страну в следующем году во время празднования годовщины битвы на реке Халхин-Гол.
"В следующем году будет 85-летие нашей совместной победы на Халхин-Гол. Я еще раз подтверждаю свое приглашение Вам посетить нашу прекрасную страну с государственным визитом во время празднования этого юбилея", - сказал он на встрече с Путиным в Китае
.
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Путин напомнил, что в 2019 году был подписан договор о стратегическом партнерстве стран. Он также вспомнил встречу с Хурэлсухом, которая состоялась в 2021 году в Москве и была приурочена к столетию установления дипломатических отношений двух стран.
«
"В сентябре следующего года мы отмечаем 85-летие нашей общей победы на Халхин-Голе. Тогда свыше 10 тысяч бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни, защищая Монголию. Многие сделано было в те годы для закладки фундамента экономики Монголии, системы здравоохранения, образования", - заметил президент России.
Он добавил, что рад видеть монгольского коллегу.
Президент Монголии дал оценку развитию отношений с Россией