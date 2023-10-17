https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903382786.html

Президент Монголии пригласил Путина посетить страну

Президент Монголии пригласил Путина посетить страну - РИА Новости, 17.10.2023

Президент Монголии пригласил Путина посетить страну

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух пригласил российского лидера Владимира Путина посетить с визитом страну в следующем году во время празднования годовщины... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:36

2023-10-17T16:36

2023-10-17T17:11

монголия

в мире

китай

владимир путин

ухнагийн хурэлсух

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764215582_0:51:2593:1510_1920x0_80_0_0_ee823bb44a684a68b7e037e22d5631ba.jpg

ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух пригласил российского лидера Владимира Путина посетить с визитом страну в следующем году во время празднования годовщины битвы на реке Халхин-Гол."В следующем году будет 85-летие нашей совместной победы на Халхин-Гол. Я еще раз подтверждаю свое приглашение Вам посетить нашу прекрасную страну с государственным визитом во время празднования этого юбилея", - сказал он на встрече с Путиным в Китае.Путин напомнил, что в 2019 году был подписан договор о стратегическом партнерстве стран. Он также вспомнил встречу с Хурэлсухом, которая состоялась в 2021 году в Москве и была приурочена к столетию установления дипломатических отношений двух стран."В сентябре следующего года мы отмечаем 85-летие нашей общей победы на Халхин-Голе. Тогда свыше 10 тысяч бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни, защищая Монголию. Многие сделано было в те годы для закладки фундамента экономики Монголии, системы здравоохранения, образования", - заметил президент России.Он добавил, что рад видеть монгольского коллегу.

https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html

https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903385653.html

монголия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, в мире, китай, владимир путин, ухнагийн хурэлсух