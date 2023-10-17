https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903308530.html

Захарова прокомментировала проект стратегии нацбезопасности Молдавии

Захарова прокомментировала проект стратегии нацбезопасности Молдавии - РИА Новости, 17.10.2023

Захарова прокомментировала проект стратегии нацбезопасности Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный в Молдавии проект стратегии национальной безопасности, в которой Россия указана как... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:20

2023-10-17T13:20

2023-10-17T13:20

россия

молдавия

кишинев

мария захарова

нато

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный в Молдавии проект стратегии национальной безопасности, в которой Россия указана как угроза нацбезопасности, заявила, что он представляет "стандартный" для нынешнего молдавского руководства набор бездоказательных обвинений России "во всех смертных грехах". "Содержание проекта упомянутой Стратегии нам известно. По сути, ничего нового документ не содержит. Он представляет собой "стандартный" для нынешнего молдавского руководства набор бездоказательных обвинений России "во всех смертных грехах". Это и "подрыв конституционного порядка", и "энергетический шантаж", и "незаконное финансирование" неких "преступных группировок", и "распространение дезинформации и лжи"", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД. "В качестве "панацеи" от перечисленных "гибридных угроз" предлагается увеличить финансирование сектора обороны и безопасности, активизировать взаимодействие с НАТО и ее государствами-членами, а также расширить инструментарий для подавления свободы слова и оппозиции", - заметила она. По словам Захаровой, "все эти установки, мотивированные откровенно русофобской позицией руководства страны, официальный Кишинев ранее уже неоднократно озвучивал, а на практике последние полтора года проводил откровенно антироссийский курс". "Теперь, похоже, их решено закрепить доктринально", - заявила она. "Новая Стратегия призвана прийти на смену аналогичному документу от 2011 г., который фиксировал необходимость поддержания взаимовыгодных отношений и налаживания стратегического партнерства с нашей страной, а также развития конструктивного потенциала двусторонних отношений на основе принципов суверенного равенства и взаимного уважения", - считает официальный представитель МИД РФ. Она полагает, что "такой разворот на 180 градусов не имеет никаких оснований", так как "Россия всегда с большим уважением относилась к интересам Молдавии и молдавского народа, с которым нас связывает вековая история конструктивных и дружественных отношений". "Очевидно, что цель антироссийских положений новой Стратегии национальной безопасности Молдавии заключается в том, чтобы попытаться накануне предстоящих в стране 5 ноября всеобщих местных выборов переложить на Россию вину за управленческую некомпетентность республиканских властей и оправдать их новые репрессивные меры против свободы слова и инакомыслия", - полагает Захарова. По ее мнению, "отчетливо просматривается стремление получить у своих западных спонсоров очередную порцию финансовой помощи". "Не случайно, что документ появился в преддверии намеченной на 17 октября в Кишиневе IV встречи "платформы поддержки Молдавии"", - добавила она. "К сожалению, нынешнее молдавское руководство – в отличие от граждан Молдавии – упорно не желает признавать, что залогом подлинной национальной безопасности, развития и процветания страны является проведение суверенного, нейтрального и сбалансированного внешнеполитического курса", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900290243.html

https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898882376.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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россия, молдавия, кишинев, мария захарова, нато