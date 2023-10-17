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Число многодетных семей в Тверской области выросло до 15 тысяч - РИА Новости, 17.10.2023
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Тверская область
 
22:45 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/mnogodetnye-1903474806.html
Число многодетных семей в Тверской области выросло до 15 тысяч
Число многодетных семей в Тверской области выросло до 15 тысяч - РИА Новости, 17.10.2023
Число многодетных семей в Тверской области выросло до 15 тысяч
Число многодетных семей в Тверской области выросло до 15 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:45
2023-10-17T22:45
тверская область
общество
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 17 окт – РИА Новости. Число многодетных семей в Тверской области выросло до 15 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства. Реализация в регионе национального проекта "Демография" и задачи в сфере семейной и демографической политики на 2024 год рассмотрены во вторник на заседании правительства Тверской области. "Главная цель – создать единую систему помощи семьям с детьми, максимально эффективную и удобную для наших граждан систему образования, воспитания детей. Очень важна поддержка традиционных семейных ценностей, а также популяризация многодетной семьи", – привели в пресс-службе слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. Как отмечается в сообщении, в Тверской области сохраняется устойчивый рост числа многодетных семей – сегодня их почти 15 тысяч (в 2017 году – 10,6 тысячи семей). По суммарному коэффициенту рождаемости третьих детей Тверская область занимает 3-е место в ЦФО, четвертых детей – 2-е место в округе. В Верхневолжье продолжается предоставление подарочных наборов семьям при рождении малыша. С начала 2023 года выдано 6438 таких комплектов. Региональный материнский капитал, который можно направить на приобретение автомобиля, обучение ребенка и другие цели, в этом году получили 1244 семьи. Кроме того, семьям предоставляется выплата на частичное погашение ипотеки при рождении детей – 200 тысяч, 300 тысяч и 500 тысяч рублей за первого, второго и третьего ребенка, рожденного в период действия ипотечного договора. Этот вид помощи - один из самых востребованных сегодня среди родителей. В 2023 году выплату получила уже 201 семья. Особые условия поддержки обеспечены многодетным родителям: жилищный сертификат, бесплатная школьная форма, возможность получить машину за лучшее семейное подворье и прочие меры, направленные на создание достойных условий для воспитания детей. Так, в 2023 году многодетным семьям выдано более 25 тысяч комплектов школьной формы. Принято решение увеличить до 1,5 миллиона рублей номинал сертификата на приобретение автомобиля, добавлена возможность приобретения машины с типом кузова "универсал". Семьи с невысокими доходами могут рассчитывать на помощь в организации летнего отдыха детей, подготовке к школе, обеспечении питанием детей в общеобразовательных организациях. В 2023 году питание организовано для 16393 детей, наборами первоклассника обеспечены 5172 ребенка, в том числе из многодетных семей и семей участников СВО, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231003/otdokhnuvshie-1900239253.html
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общество, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Общество, Игорь Руденя, Тверская область

Число многодетных семей в Тверской области выросло до 15 тысяч

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРодители с детьми на прогулке
Родители с детьми на прогулке - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Родители с детьми на прогулке. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 17 окт – РИА Новости. Число многодетных семей в Тверской области выросло до 15 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Реализация в регионе национального проекта "Демография" и задачи в сфере семейной и демографической политики на 2024 год рассмотрены во вторник на заседании правительства Тверской области.
«
"Главная цель – создать единую систему помощи семьям с детьми, максимально эффективную и удобную для наших граждан систему образования, воспитания детей. Очень важна поддержка традиционных семейных ценностей, а также популяризация многодетной семьи", – привели в пресс-службе слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.
Как отмечается в сообщении, в Тверской области сохраняется устойчивый рост числа многодетных семей – сегодня их почти 15 тысяч (в 2017 году – 10,6 тысячи семей). По суммарному коэффициенту рождаемости третьих детей Тверская область занимает 3-е место в ЦФО, четвертых детей – 2-е место в округе.
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3 октября, 18:07
В Верхневолжье продолжается предоставление подарочных наборов семьям при рождении малыша. С начала 2023 года выдано 6438 таких комплектов. Региональный материнский капитал, который можно направить на приобретение автомобиля, обучение ребенка и другие цели, в этом году получили 1244 семьи. Кроме того, семьям предоставляется выплата на частичное погашение ипотеки при рождении детей – 200 тысяч, 300 тысяч и 500 тысяч рублей за первого, второго и третьего ребенка, рожденного в период действия ипотечного договора. Этот вид помощи - один из самых востребованных сегодня среди родителей. В 2023 году выплату получила уже 201 семья.
Особые условия поддержки обеспечены многодетным родителям: жилищный сертификат, бесплатная школьная форма, возможность получить машину за лучшее семейное подворье и прочие меры, направленные на создание достойных условий для воспитания детей. Так, в 2023 году многодетным семьям выдано более 25 тысяч комплектов школьной формы. Принято решение увеличить до 1,5 миллиона рублей номинал сертификата на приобретение автомобиля, добавлена возможность приобретения машины с типом кузова "универсал".
Семьи с невысокими доходами могут рассчитывать на помощь в организации летнего отдыха детей, подготовке к школе, обеспечении питанием детей в общеобразовательных организациях. В 2023 году питание организовано для 16393 детей, наборами первоклассника обеспечены 5172 ребенка, в том числе из многодетных семей и семей участников СВО, пояснили в пресс-службе.
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