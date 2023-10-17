https://ria.ru/20231017/mishustin-1903355042.html

Мишустин призвал продолжать создание прочной научной базы для производств

Мишустин призвал продолжать создание прочной научной базы для производств - РИА Новости, 17.10.2023

Мишустин призвал продолжать создание прочной научной базы для производств

Российским властям необходимо продолжать создание прочной научной и технологической базы для развития производств, кроме того, важно обеспечить их... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:42

2023-10-17T15:42

2023-10-17T15:43

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российским властям необходимо продолжать создание прочной научной и технологической базы для развития производств, кроме того, важно обеспечить их квалифицированными кадрами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии, посвященной системе образования в РФ. Во время сессии Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу по укреплению технологического суверенитета и достижению опережающего роста обрабатывающих отраслей. Для ее выполнения правительство определило проекты по ряду приоритетных направлений, среди которых: авиационная, медицинская, химическая и станкоинструментальная промышленность, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение, радиоэлектроника и энергетика, развитие беспилотных авиасистем. "Важно продолжать создание прочной научной и технологической базы, обеспечивать квалифицированными специалистами, и учеными, и мастерами, наши производства. Вообще вся система профессиональной подготовки кадров должна быть сконцентрирована на выполнении этой задачи", – сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230928/proizvodstvo-1899199509.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин