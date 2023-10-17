https://ria.ru/20231017/markirovka-1903455907.html
Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах
Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.10.2023
Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах
Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости в Пресненском... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:37
2023-10-17T20:37
2023-10-17T20:39
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. "Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении от Лазаревой Т.Ю*.", - сказала собеседница агентства.Суд 9 ноября оштрафовал телеведущую на 40 тысяч рублей по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за то, что она не указывала свой статус иностранного агента в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. Лазареву* уже штрафовали в июне на 30 тысяч по этой же административной статье. Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231017/shtraf-1903454118.html
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россия, татьяна лазарева, москва
Культура, Россия, Татьяна Лазарева, Москва
Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах
Лазарева обжаловала второй штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
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"Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении от Лазаревой Т.Ю*.", - сказала собеседница агентства.
Noize MC* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Суд 9 ноября оштрафовал телеведущую на 40 тысяч рублей по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ
за то, что она не указывала свой статус иностранного агента в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях.
Лазареву* уже штрафовали в июне на 30 тысяч по этой же административной статье.
Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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