https://ria.ru/20231017/markirovka-1903455907.html

Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах

Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.10.2023

Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах

Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости в Пресненском... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T20:37

2023-10-17T20:37

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россия

татьяна лазарева

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. "Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении от Лазаревой Т.Ю*.", - сказала собеседница агентства.Суд 9 ноября оштрафовал телеведущую на 40 тысяч рублей по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за то, что она не указывала свой статус иностранного агента в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. Лазареву* уже штрафовали в июне на 30 тысяч по этой же административной статье. Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231017/shtraf-1903454118.html

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россия, татьяна лазарева, москва