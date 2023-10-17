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Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:37 17.10.2023 (обновлено: 20:39 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/markirovka-1903455907.html
Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах
Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.10.2023
Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах
Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости в Пресненском... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:37
2023-10-17T20:39
культура
россия
татьяна лазарева
москва
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. &quot;Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении от Лазаревой Т.Ю*.&quot;, - сказала собеседница агентства.Суд 9 ноября оштрафовал телеведущую на 40 тысяч рублей по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за то, что она не указывала свой статус иностранного агента в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. Лазареву* уже штрафовали в июне на 30 тысяч по этой же административной статье. Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231017/shtraf-1903454118.html
https://ria.ru/20231005/oxxxymiron-1900680524.html
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россия, татьяна лазарева, москва
Культура, Россия, Татьяна Лазарева, Москва
Татьяна Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах

Лазарева обжаловала второй штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
«

"Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении от Лазаревой Т.Ю*.", - сказала собеседница агентства.

Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Noize MC* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Вчера, 20:23
Суд 9 ноября оштрафовал телеведущую на 40 тысяч рублей по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за то, что она не указывала свой статус иностранного агента в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях.
Лазареву* уже штрафовали в июне на 30 тысяч по этой же административной статье.
Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента
5 октября, 14:17
 
КультураРоссияТатьяна ЛазареваМосква
 
 
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