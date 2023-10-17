https://ria.ru/20231017/marafon-1903211639.html
В Татарстане пройдет марафон в поддержку службы по контракту
В Татарстане пройдет марафон в поддержку службы по контракту - РИА Новости, 17.10.2023
В Татарстане пройдет марафон в поддержку службы по контракту
Патриотический марафон в поддержку службы по контракту "Все СВОи" пройдет в Татарстане во вторник, сообщают организаторы. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T00:55
2023-10-17T00:55
2023-10-17T00:55
республика татарстан
набережные челны
альметьевск
нижнекамск
общество
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Патриотический марафон в поддержку службы по контракту "Все СВОи" пройдет в Татарстане во вторник, сообщают организаторы. "С 10.00 до 22.00 в Татарстане пройдет патриотический марафон в поддержку службы по контракту "Все СВОи". Специалисты в прямом эфире ответят на все интересующие вопросы", - говорится в сообщении. Главной площадкой телемарафон станет стадион "Ак Барс Арена", откуда будет организована прямая трансляция на телеканале ТНВ ("Татарстан - новый век"). К марафону подключатся и другие телеканалы республики, радиостанции, также трансляция пройдет в соцсетях. Предполагается, что состоятся прямые включения из Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска. Участники СВО обратятся к татарстанцам с призывом вступать в ряды добровольцев и идти защищать Родину. Свои истории расскажут семьи мобилизованных, Герои России, бойцы именного батальона "Тимер". На площадку мероприятия также пригласят депутатов, знаменитых артистов, представителей органов соцзащиты, благотворительных организаций, системы здравоохранения, фонда "Защитники Отечества" - им можно будет задать интересующие вопросы.
https://ria.ru/20231013/belgorod-1902515951.html
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набережные челны, альметьевск, нижнекамск, общество
Республика Татарстан, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Общество
В Татарстане пройдет марафон в поддержку службы по контракту
В Татарстане пройдет марафон "Все СВОи" в поддержку службы по контракту